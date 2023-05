Inflammation, comment lutter ?

Consommer de grandes quantités d’aliments ultra-transformés et raffinés est particulièrement nocif. Cela peut entraîner une résistance à l’insuline, le diabète et l’obésité. Éviter particulièrement les fritures, chips, gâteaux apéritifs et autres aliments gras et chauffés à haute température, les graisses trans qu’ils contiennent causent de l’inflammation et endommagent les cellules qui tapissent vos artères.