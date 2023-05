Les sols : Tendance 2023

La large palette que propose le stratifié va donc de l’essence de bois la plus claire à la plus foncée. Cette vague du revêtement trompe-l’œil qui imite à s’y méprendre une matière, une texture a gagné également un autre matériau qui n’arrête pas de se réinventer, le carrelage. Comme on pouvait s’y attendre, l’effet bois est très recherché. Envie d’un séjour très lumineux ou d’agrandir visuellement votre cuisine que vous jugez trop étriquée ? Un carrelage façon parquet clair excellera dans l’exercice. Et pour des ambiances plus cosy dans une chambre ou un petit boudoir où viendront se poser de jolis fauteuils vintages ? On dit oui sans hésiter à des teintes plus chaudes, qui virent sur le miel gourmand. L’imitation pierre est elle aussi très plébiscitée : elle conviendra parfaitement dans une décoration qui se veut naturelle et traditionnelle.

Notons au passage qu’outre ce recours aux effets de matière, une autre tendance se dégage : celle des carrelages et dallages 100% en pierre naturelle. Les candidats ont de sérieux atouts à mettre en avant. Dans la salle de bain, le sol en travertin, tambouriné et laissant apparaître quelques imperfections comme des micro-perforations très stylées, vous plonge dans une atmosphère qui rappelle ces temples du bien-être, quelque part du côté de l’Orient, ou du pays des rêves ! L’ardoise et ses reflets tirant sur le gris ou le vert constitue un comité d’accueil d’exception aux visiteurs qui s’apprêtent à fouler le sol de votre séjour, pour une entrée magistrale.

Revenons à cette tendance du revêtement aux effets de matière. Elle s’applique également à ces sols souples, en vinyle, véritables coqueluches de la décoration contemporaine, et très résistants. Idéal pour équiper une chambre d’enfants puisqu’ils ne craignent ni les rayures, ni les traitements de choc, qu’ils aient l’aspect d’un parquet uni, d’un motif texturé ou encore d’un carrelage étincelant !