Le Magnésium : Un Minéral riche pour la Santé

Sources de Magnésium

L’incorporer dans votre alimentation peut être délicieux et varié ! Les mollusques (fruits de mer) et le chocolat noir 70% sont d’excellentes sources. Les fruits, les céréales complètes, et certaines graines, comme les graines de tournesol ou de sésame, et les amandes, sont également riches en magnésium, bien que la présence d’acide phytique limite son absorption. Veiller à faire tremper les céréales complètes et les graines toute une nuit pour remédier à cela.

Certaines eaux minérales dites magnésiennes, sont une excellente source.

Penser aussi au germe de blé et à la levure de bière, qui en plus d’être très efficace, va aussi vous donner une belle peau et de beaux cheveux !

Quand et comment se supplémenter?

Bien que l’alimentation soit la meilleure source, certaines personnes peuvent bénéficier de sa prise sous la forme de compléments alimentaires, notamment celles qui vivent avec un stress chronique, les femmes enceintes, ou celles qui ont des besoins accrus en magnésium. Toujours consulter un professionnel de la santé avant de commencer une supplémentation.

Les formes les mieux absorbées sont celles où le magnésium est lié à un acide aminé, comme la glycine. Cela se trouve sous le nom de bisglycinate de magnésium.

Lorsqu’il est ingéré sous d’autres formes, telles le sulfate de magnésium, ou l’hydroxyde de magnésium, il a un effet laxatif chez certaines personnes. L’utilisation de ces sels de magnésium compte parmi les stratégies efficaces pour lutter contre la constipation.

Faut-il faire des cures ou le prendre en continu ? Eh bien cela dépend de la forme choisie. Par exemple, le chlorure de magnésium ou nigari, ne doit pas être pris au long terme. Cela dépend aussi du dosage. Pas de dosage fort en prolongé, car vous risqueriez l’hypermagnésémie, ce qui peut causer de l’hypotension, une diminution du tonus musculaire ou d’autres symptômes peu réjouissants.