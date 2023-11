Astuces Beauté pour Les Fêtes

Mise en beauté des lèvres

Des lèvres bien définies et pulpeuses sont un incontournable pour les fêtes. Un gommage des lèvres est particulièrement bénéfique lorsque la peau des lèvres a tendance à se dessécher et à se craqueler. En intégrant cette étape dans votre routine de soins des lèvres, vous aurez des lèvres irrésistibles. Un gommage maison simple peut être préparé en mélangeant une cuillère à café de sucre (blanc ou brun) avec une cuillère à café d’huile d’olive, d’huile de coco ou de miel. Une fois vos lèvres exfoliées et séchées, utilisez un crayon à lèvres pour dessiner le contour et appliquez ensuite un rouge à lèvres qui correspond à votre tenue. N’oubliez pas d’emporter un petit tube de rouge à lèvres avec vous pour des retouches rapides.

Et n’oubliez pas non plus de prendre soin de votre sourire. Un blanchiment si nécessaire peuvent vous donner un sourire radieux qui complète parfaitement votre look de fête.