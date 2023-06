Comment créer un environnement propice au sommeil ?

Le rôle de la décoration

La décoration est un outil clé pour créer une atmosphère de détente et de relaxation, qui peut favoriser un sommeil plus réparateur. Comment décorer sa chambre d’une façon qui invite au sommeil ?

Au niveau des couleurs, préférez les tons légers comme les verts apaisants, des gris plutôt chauds ou des roses pâles et discrets. Ils apporteront une touche de couleur tout en douceur dans la chambre…

… Intégrer des éléments de la nature dans la décoration peut aussi aider un créer une atmosphère zen. Un panoramique de forêt tropicale ou un paysage abstrait, par exemple, fonctionne très bien en tête de lit.

Enfin, des accessoires doux au toucher comme les oreillers capitonnés ou plusieurs couvertures superposées transformeront la chambre en cocon confortable.

Une fois le thème choisi, on complète la déco en optant pour une lumière appropriée qui ne perturbera pas le rythme circadien. Des rideaux occultants ou des volets peuvent aider à bloquer la lumière extérieure, tandis que des lampes d’ambiance à la lumière douce aideront à créer une atmosphère relaxante.



Au quotidien, on essaie de garder sa chambre bien rangée et débarrassée de tout encombrement. Cela peut aider à réduire le stress et l’anxiété et ainsi faciliter l’endormissement.



Enfin, pour les petits détails extra, on dorlote l’ouïe et l’odorat en optant pour un spray d’oreiller à la lavande et une musique de fond de méditation ou aux bruits de la nature.