Kalesma, Myconos

Les intérieurs de Kálesma se caractérisent par une noble simplicité, un amalgame de tradition avec des éléments de design contemporains. Des géométries sculpturales purement mykoniennes coexistent avec des lignes modernes qui s’entremêlent de manière organique. Les contrastes entre la luminosité du blanc, la sensation naturelle du bois brossé et la netteté des détails en laiton foncé, illuminent le patrimoine de cette propriété d’exception. Les murs blanchis à la chaux ainsi que les sols en pierre naturelle sablée aux couleurs de la terre et les plafonds en bois sombre avec des poutres en châtaignier et des roseaux de bambou créent une toile naturelle idéale pour les intérieurs. La plupart des meubles sont fabriqués sur mesure, créés par des artisans grecs et des artistes individuels. Des canapés rembourrés confortables avec des tissus de lin lavés à la pierre, des fauteuils en chêne faits à la main avec des détails en rotin inspirés des années 50 et des tables basses sculpturales en pierre de lave noire coexistent avec des pièces d’éclairage emblématiques ultra-élégantes pour un style brut mais sophistiqué. Des matériaux sensuels, riches en esprit, créent des espaces intemporels qui permettent au visiteur de profiter de l’essentiel : la lumière grecque et la vue imprenable sur la mer Égée.