La Samanna, la perle de Saint-Martin

À l’origine de l’hôtel, James et Nicole Frankel. Ils confient la construction de cette villa à l’architecte Happy Ward de la firme barbadienne Robertson Ward. Créée dans le style d’une villa méditerranéenne traditionnelle, la construction a commencé en 1971 et s’est achevée en 1973. Le nom « La Samanna » est d’ailleurs inspiré des trois filles du couple, Samantha, Anouk et Nathalie. Rapidement le lieu se fait un nom parmi les célébrités et devient le joyau de l’archipel. L’établissement a depuis été régulièrement agrandi et amélioré. En effet, après le passage destructeur de l’ouragan Irma en 2018, le groupe Belmond (LVMH) a mis à profit la période qui a suivi pour effectuer d’importants travaux de rénovation sous la direction artistique du cabinet de design d’intérieur londonien Muza Lab. Afin de créer de jolies notes tropicales, le choix s’est porté sur une délicate palette de bleus, de verts, de rose et de pêche déclinés aux côtés d’imprimés botaniques colorés. Des imprimés repris sur les tissus, objets d’art, jeux de lumières et miroirs dans tout l’hôtel.

C’est au milieu des bougainvilliers et des hibiscus, que l’on découvre une cascade de villas, de cottage et de suites, blanchies à la chaux et recouvertes de tuiles de terre cuites. Le 5-étoiles propose seize catégories de chambres ou suites, mais toutes offrent une vue imprenable sur l’océan et disposent d’un balcon ou d’une terrasse. La salle de bains en marbre beige impressionne par sa dimension XXL, sa double vasque, sa baignoire et son immense douche pluie. Huit villas de plus de 400 mètres carrés chacune, complètent cette offre. Elles disposent de 4 chambres et autant de salles de bains, avec cuisine parfaitement équipée, salon s’ouvrant sur une terrasse panoramique et piscine à débordement, le tout accompagné d’un service hôtelier de grand luxe.

En plus des deux piscines, l’hôtel dispose de trois courts de tennis, quatre cabines de plage et un spa, avec six salles de soin donnant sur des jardins tropicaux. Un lieu confidentiel sans sauna ni hammam mais où l’on se laisse bercer le temps d’un massage. Il y a également un centre de remise en forme, un studio de yoga et une galerie exposant les toiles et gravures impressionnistes du peintre saint-martinois Sir Roland Richardson, ainsi que de jeunes artistes, comme le photographe François Castelain.

Un service enthousiaste, une maîtresse de maison aux petits soins et une plage pratiquement privée ajoutent à ce sentiment de perfection.