Faustino Gran, le nouveau refuge de Minorque

Abritant 22 chambres, 2 suites et une villa, Can Faustino s’inscrit comme le coeur vibrant de Faustino Gran. S’y nichent la réception avec son plafond voûté, un patio-jardin bucolique comprenant un restaurant et un bar, une piscine extérieure ainsi qu’un Spa avec piscine intérieure. Viennent compléter l’expérience 2 palais épiscopaux concomitants, installés de l’autre côté de la rue. Abritant 17 chambres et 2 Suites, Cal Bisbe et Can Llorenç s’élèvent au pied de la majestueuse cathédrale Santa Maria de Ciutadella, un cadre singulier au calme salvateur. Ici la nature est omniprésente, dans les patios et les cours intérieures, au bord de la piscine privative tout comme dans l’escalier principal avec son plafond ouvert sur le ciel. Les salons en enfilade invitent à lire un livre ou à prendre un verre en fin de journée.

Aujourd’hui s’ajoute Can Sebastiá, ancien palais du XVIe siècle, transformé en demeure de 8 chambres à l’atmosphère intime et végétale. De la végétation partout, encore une piscine intérieure, un espace de réunion, une grande bibliothèque ainsi qu’un piano pour les concerts en live. La dernière adresse abrite la « Suite Vigie », la plus grande

Suite de l’hôtel, dotée d’une terrasse avec baignoire extérieure, offrant une vue à 360 degrés sur le centre historique de Ciutadella, la campagne et l’île de Majorque.