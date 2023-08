La déco sur mesure : tendance et responsable

Le sur-mesure permet de créer un design unique, en pleine harmonie avec un mood board ou une décoration existante. Structure, couleurs et dimensions, tout est personnalisable pour que l’objet s’intègre parfaitement dans la pièce et s’adapte aux contraintes posées par la taille et la forme de l’espace auquel il est destiné.

Qu’il s’agisse de grandes enseignes proposant des alternatives personnalisables ou d’entreprises dédiées au sur-mesure, de plus en plus de marques proposent de personnaliser les meubles en fonction de ses goûts, besoins ou de l’espace. Focus sur les avantages de cette démocratisation du sur-mesure design.