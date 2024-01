Le plan de travail, un élément clé pour votre cuisine 

Le temps qui passe

Partons du principe que ce qui est pratique et durable est gage d’esthétisme car la qualité des matériaux fait la beauté. Le temps qui passe, les températures extrêmes qui se dégagent d’une cuisine mais aussi les petits accidents du quotidien vont patiner votre plan de travail alors autant qu’il y soit préparé. Le granit et le quartz sont les chouchous des cuisines hyper actives, résistant à la chaleur, aux coups et aux tâches, ils s’entretiennent d’un coup d’éponge savonneuse. Une multitude de finitions sont disponibles pour accorder votre plan de travail à votre mobilier et décoration de cuisine. Polie pour un rendu lisse et brillant, adoucie pour une finition mate très agréable au toucher ou encore brossée pour un aspect se rapprochant de la pierre et donner ainsi un style plus organique.

La céramique est très souvent proposée par les professionnels car elle se décline sous plusieurs formes très tendance comme le marbre, le terrazzo ou le béton ciré. Bien que résistante aux rayures et à la chaleur, et facile d’entretien, elle est sensible aux chocs, il faut en prendre soin et éviter d’y déposer de trop grosses charges.

Allier plan de travail et charme des matières naturelles

Si vous misez avant tout sur le look et que vos plaques ne tournent pas à plein régime tout au long de l’année, faites-vous plaisir ! Le plan de travail en bois massif, matière vivante, saura apporter chaleur et authenticité à votre cuisine. Plusieurs essences sont à envisager, le chêne et l’érable pour leur résistance, l’un offre une texture intéressante avec des grains profonds, l’autre apporte lumière et clarté de par sa couleur claire. Le teck et le bambou sont les options qui nous font le plus voyager et nous rappellent des teintes balinaises, on rêve d’une belle cuisine ouverte sur le jardin ou la piscine, de portes de placards en cannage aux bordures blanchies. L’aspect écologique d’un plan de travail en bois peut également faire pencher la balance et faire un peu oublier son prix parfois élevé.

À la recherche d’un rendu plus haut de gamme, le plan de travail en pierre naturelle est sans doute la signature d’une pièce très élaborée. Résistant aux coups et à la chaleur, le plan de travail en pierre naturelle est unique, le dessin de ses veines est une véritable œuvre d’art que vous ne retrouverez chez personne d’autre. Le marbre se décline dorénavant en des teintes aussi douces que vives, de quoi trouver la parfaite harmonie entre modernisme et joie de vivre.

Plan de travail : compact ou stratifié ?

Enfin les matières de composition comme le stratifié et le compact ont encore de beaux jours devant eux. Le stratifié, léger et facile d’installation, est la solution la plus économique. Fait d’un panneau de bois puis recouvert de plastique auquel on peut donner l’aspect et la finition souhaités comme du marbre si le prix vous a résigné. Très résistant, le stratifié est un allié de choix dans les cuisines du quotidien. Le compact, comme son nom l’indique, se compose d’un panneau plus fin car plus dense, il permet autant d’imitations et de combinaisons que le stratifié. Résistant et élégant par sa finesse, il saura donner vie à votre vision pour la cuisine de vos rêves.