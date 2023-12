Domotique : on ose en 2024 ?

À quoi ça sert ? Quel est son rôle ?

La domotique permet de contrôler et d’automatiser les appareils électriques d’une maison comme les volets, la climatisation ou l’éclairage directement depuis un smartphone. Un système domotique est relié au réseau internet, les appareils connectés peuvent donc être contrôlés de n’importe où dans le monde.

La domotique permet également de rendre autonome les appareils suivant des scenarios bien définis au préalable. Par exemple, je peux programmer le scénario suivant : mon réveil sonne sur mon smartphone, mes volets s’ouvrent, la climatisation passe à 24°.

Si les smartphones ont été l’un des développements technologiques majeurs des années 2000, une des prochaines grandes étapes des années à venir est le développement des maisons intelligentes.

Quels sont les principaux avantages de la domotique ?

Les avantages de la domotique sont nombreux : sécurité, confort, gain de temps et économies d’énergie, une des raisons principales pour laquelle nous devrions tous sauter le pas. Depuis ses débuts, la domotique est au service des défis environnementaux. Par exemple, les thermostats et ampoules intelligents permettent d’économiser de l’énergie et certaines technologies surveillent la consommation d’eau.

Les volets roulants ou brises soleils orientables (BSO) jouent également leur rôle en se baissant automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, lors des fortes chaleurs, ils permettent de maintenir son intérieur au frais et d’économiser en coût de climatisation.

Comment elle fonctionne ?

Pour fonctionner, la domotique a besoin d’appareils compatibles comme des motorisations de volets roulants, des BSO, des alarmes, des détecteurs, des interrupteurs, des ampoules ou des capteurs installés sur des appareils électriques classiques. L’ensemble de ces appareils sont reliés à une box. Cette box est le véritable cœur du système, elle est connectée à internet et va recevoir les informations transmises puis les envoyer aux différents appareils connectés. Il existe plusieurs fournisseurs de solutions domotique qui possèdent chacun leur box comme Somfy et Delta Dore.

En cas d’utilisation de plusieurs solutions en simultané, il est possible de connecter ces fournisseurs sur une interface unique comme Google Assistant ou Alexa d’Amazon et de contrôler le tout par la voix.

Quel est l’atout de la domotique vs l’automatisme ?

La mise en place d’une solution domotique pour sa maison peut paraître complexe tant les solutions sont infinies.

Cependant il faut retenir que l’installation peut se faire progressivement en fonction de son budget et de ses besoins, à contrario de l’automatisme qui doit être réalisé en une seule fois lors de l’installation, car très difficile à enrichir dans le temps.

Quelles sont les principales questions à se poser avant d’investir ?

Avant de se lancer, il faut d’abord se demander ce que l’on souhaite connecter (volets, alarme, lumière…) et faire un état des lieux des appareils déjà en place. Est-ce que je dispose de volets roulants ? Si oui, les motorisations sont-elles compatibles ? Avec quelle solution du marché ? Il faut ensuite se demander à quel rythme on souhaite mettre en place son installation. Est-ce que je commence avec les volets et j’équiperai plus tard mon éclairage ? Est-ce que je fais toute l’installation en une seule fois ? Dans le cas d’une construction neuve, il est recommandé d’imaginer son réseau domotique dès les plans.

Il s’agit ensuite de se demander si on souhaite effectuer l’installation seul ou via un professionnel. À noter tout de même que de nombreux tutoriels sont disponibles en ligne et que le travail d’ergonomie des fournisseurs facilite la prise en main des solutions.

