Du bleu, du parme et du poudré

Imaginez un coucher de soleil de la côte californienne. Le ciel semble se fondre dans une palette de couleur à la fois douce et chaude. Une ambiance miraculeuse, un sentiment que l’on aimerait mettre en bouteille et qui illuminerait le quotidien qui s’étire. La palette de couleur est votre point de départ pour ce Noël fantastique. On mise sur un bleu layette, du lilas à mixer avec un parme plus soutenu et enfin la parfaite déclinaison de rose. Ni fushia, ni bonbon, un rose doux et subtil en transparence pour créer l’illusion du soleil de 17h30 qui se couche doucement derrière l’horizon d’une mer calme du mois de décembre. Pour ces différentes teintes, partez à la recherche d’ornements de sapin. Une déclinaison de boules satinées et mates, de tailles et formes différentes voir même de matière. Des boules en papier pour rappeler les nuages, les formes organiques comme une goutte d’eau, des ornements irréguliers qui ne possèdent pas d’angles et dont les contours sont fluides. Côté guirlande, vous trouverez des modèles de boules en feutre qui s’éclairent, elles seront parfaites pour habiller tout en légèreté ainsi qu’illuminer votre sapin. Plus les boules seront petites, semblables à des flocons de neige et mieux sera l’effet. A celle-ci on peut ajouter une guirlande avec des fines étoiles, d’un bleu indigo ou d’un violet pervenche.