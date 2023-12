Sandals Dunn’s River, Jamaïque

L’offre culinaire du Sandals Dunn’s River comprend 12 restaurants Global Gourmet – dont dix concepts entièrement nouveaux au sein du groupe Sandals. Inspiré des techniques culinaires classiques des meilleurs établissements français, L’Amande sert dans un cadre chic, un mélange raffiné de douceurs françaises et de plats jamaïcains. Le concept grec, Edessa, est le point de rencontre entre la mer des Caraïbes et la mer Égée, élégamment nommé d’après l’ancienne cité des eaux abondantes. De la Thaïlande au Japon, le menu de fusion asiatique du restaurant Banyu offre un mélange de cultures dans un seul et même plat. Des mets phares de la cuisine asiatique et des plats revisités satisferont les envies et les palais des plus fins gourmets. Après avoir fait ses débuts au Sandals Royal Curaçao, le restaurant Zuka propose des saveurs d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Le restaurant Jerk Shack, rustique mais chaleureux, sert des mets traditionnels jamaïcains, au mélange sucré / poivré.