Noël green & minéral 

Green & Mineral sur un table de rois

L’art de la table arrive à son paroxysme lors des festivités de noël. On a envie que ça brille, que ça claque, on sort toute notre plus belle vaisselle, les couverts, les verres à eau, les verres à vin, les flûtes à champagne, et toutes nos décorations accumulées au cours du temps. Cette année on célèbre l’essentiel en se rapprochant le plus possible de la beauté présente dans la nature avec ce thème Green & minéral. Choisissez une nappe en lin dans les tons clairs, blanc cassé, écru, ou un subtil bleu layette pour donner un côté hivernal à votre décor. Associez la nappe à de la vaisselle artisanale en céramique, on l’apprécie pour son côté imparfait qui apporte beaucoup de charme et de douceur à l’ambiance. En centre de table, inutile de trop charger, quelques brins de gypsophile dans un pichet en verre légèrement teinté, ajoutez-y une guirlande lumineuse et laissez le contraste des matières faire tout le travail.

La lumière tient une place bien particulière dans le cœur des pays scandinaves, on lui préfère plusieurs petites lumières d’appoint, qu’un éclairage trop direct et agressif. Ainsi pour l’occasion, dites adieu au spot du plafond, allumez toutes vos lampes décoratives, ajoutez-y quelques bougies et la magie devrait opérer.

Outre la vue et le toucher, l’odorat est un sens primordial pour des fêtes réussies. Des bougies parfumées, à la cannelle et aux épices mais aussi avec des noms de senteur plus recherchée comme « matin d’hiver » ou « biscuit chaud au citron », apporteront clarté et réconfort à votre soirée.