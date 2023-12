Une cuisine à utiliser au quotidien

La touche finale de l’aménagement plus que réussi de votre cuisine, c’est là le rôle de votre électroménager, des appareils de plus en plus variés et qui fournissent de plus en plus de fonctions capables de transformer votre quotidien en expérience exceptionnelle. Ou devrait-on employer le pluriel tant la palette de ce que l’on peut réaliser dans cet intérieur redécouvert est sans cesse enrichie. Design, ergonomique, de plus en plus intelligent, pensé pour s’intégrer de manière quasiment intuitive dans de nombreux décors, l’électroménager a non seulement sa place ici mais vous aidera à vous y sentir complètement à l’aise, vous invitant à apprivoiser l’espace à tout moment. Impressionnant !

Le réfrigérateur-congélateur multi-portes était déjà bien en vue dans les cuisines branchées : on appréciait déjà par exemple cette fonction très utile de distributeur d’eau fraîche, de glace pilée et de glaçons, au niveau de la porte. La technologie va plus loin et intègre également, sur un coin de l’interface, un écran où l’on peut visionner le programme télé ou des vidéos, mais aussi écouter de la musique diffusée par des haut-parleurs intégrés.

Le four, lui, multiplie les modes de cuisson pour répondre à une large gamme de recettes possibles : sous-vide, chaleur tournante ou encore friture à air chaud ; tandis que le lave-vaisselle vise une efficacité toujours plus éco-responsable.

Quel que soit le scénario que vous avez en tête, vous aurez l’assurance de dénicher un appareil pour vous régaler.