La céramique change mon intérieur

L’un des atouts du carrelage, sa capacité à arborer des styles variés allant parfois jusqu’à donner l’impression bluffante de se retrouver devant un tout autre matériau. Vous souhaitez un revêtement qui ait l’aspect du parquet bois sans l’installation et l’entretien qu’il demande ? Voilà un rôle sur mesure pour le grès cérame, acteur qui s’identifie à la perfection avec son personnage au point d’en reproduire les moindres détails si besoin, les nœuds, les veines et jusqu’aux « imperfections » qui le caractérisent. Telles des lames, les dalles allongées font ainsi penser à un plancher qui peut apparaître brut ou travaillé, parfois blanchi, idéal dans une chambre aux tonalités zen. Au mur, on préfère cibler un pan de mur significatif, celui qui vient séparer l’espace chambre du coin dressing par exemple que l’on recouvre de carrelage façon parquet dans un ton en général plus foncé que celui qui aura été choisi pour le sol. Quant au sens de pose, tout dépend de la superficie considérée. On peut très bien customiser un pan de mur de dimensions modestes en adoptant des lames verticales qui présenteront l’avantage d’agrandir la perspective et même forcer le trait en partant sur un coloris très mat comme le noir tendance fumée. Quant aux très grands murs qui courent sur une grande partie de la pièce, la verticalité semble tout indiquée pour magnifier encore davantage la hauteur sous plafond !