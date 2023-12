Ma piscine est toute belle…

Pendant les journées où le soleil était certes présent mais où le vent dissuadait les plus frileux, votre bassin a été souvent déserté. Avant qu’il ne redevienne le principal centre d’attraction de votre jardin, il est temps que vous vous occupiez sérieusement de sa remise en état. C’est en effet bien avant les heures les plus chaudes que les spécialistes recommandent d’agir : imaginez devoir annuler une superbe journée au bord et dans l’eau parce que c’est ce moment précis qu’auront choisi les soucis techniques pour se manifester ! Evitez les huées de votre public et, en bon régisseur, assurez un show impeccable. Les metteurs en scène comme les piscinistes vous le confirmeront : tout réside dans l’anticipation, la préparation.

Profitez des périodes creuses et surtout la grande pause de fin d’année pour vous y atteler. Par où commencer ?