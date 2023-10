Cenizaro Hotels & Resorts dévoile The Residence Douz

Véritable porte d’entrée du Sahara et entourée de sable doré et de palmiers, ce joyau comprend 50 villas élégantes, deux restaurants gastronomiques et un Spa by Clarins tentaculaire, le tout sur 14 hectares de dunes.

Situé dans le sud de la Tunisie, l’établissement de luxe compte offrir une réelle évasion hors du temps aux voyageurs à la recherche d’une oasis de confort et d’isolement. Campement haut de gamme, qui allie harmonieusement modernité et élégance intemporelle, l’Hôtel promet une escapade paisible qui stimule tous les sens.

Avec un certain nombre de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Sud tunisien, évoque inévitablement des images synonymes de désert, d’espaces infinis, de caravanes de dromadaires avançant lancement dans le soleil couchant.

À partir de l’hôtel une multitude d’activités sont proposées en jeep, à dos de chameau ou en quad et invitent à s’immerger totalement dans le décor : visite du village de Matmata, célèbre pour ses maisons troglodytes qui ont servi au tournage de La Guerre des Etoiles, hébergement en campement de luxe à Tembaine, s’émerveiller au cœur du parc de Jebil pour apercevoir des espèces protégées (gazelles, reptiles…), ballade dans Tamerza, un village abandonné qui surplombe un paysage montagneux envoûtant, avec une impressionnante cascade et un canyon, et enfin visite d’une ancienne forteresse berbère, Ksar Beni Alssa…