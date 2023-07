Les Bords du Lac, Maison-Hôtelière à Hossegor

L’OCEAN HOUSE RÊVÉE

Comme pour chacune des acquisitions de leur jeune et ambitieuse Collection, Thibaud et Robin dénichent les plus belles propriétés dans les plus belles destinations, à la recherche de coups de cœur. “À Hossegor, nous sommes instantanément tombés sous le charme de cette villa traditionnelle basco-landaise imaginée par l’architecte français Louis Lagrange, connu pour avoir construit les plus belles villas du pourtour du Lac, et emprunter aux esthétiques néo-classique, hispanique et Art déco (façades blanche et rouge basque, bois, encorbellements, briquettes, colonnes…)” précise Thibaud Elzière.

La propriété deviendra vite un terrain de jeu rêvé pour Dorothée Delaye qui partira d’une feuille blanche pour traduire la vision des deux propriétaires. Son défi ? Conférer aux espaces une esthétique singulière, apporter une vision nouvelle et donner un beau coup de panache à cette bâtisse traditionnelle protégée. Avec les Bords du Lac, Iconic House révèle la vision de l’Ocean House – sorte de pied à terre rêvé, campé à deux pas des plus beaux rouleaux de l’Atlantique, aux côtés de Dorothée Delaye qui signe là une nouvelle réalisation ambitieuse, marquée par des partis-pris déco forts, sur les matières et les couleurs. Un intérieur vibrant où mobilier chiné, pièces dessinées sur-mesure et œuvres d’art s’entremêlent dans un univers chic et solaire, résolument californien.