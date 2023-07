Saint-Barthélemy, l’île nature

UNE ÎLE ENGAGÉE

Avec 10 000 habitants et seulement 20 000 résidents au plus fort de l’année, Saint-Barthélemy est un havre. Et l’appartenance à un territoire est ici très forte. Chez chacun, il y a cette conscience de la valeur des choses, transmise au fil des générations et cultivée même au collège par une sensibilisation à la préservation de l’environnement. Économiser les ressources de cette île sèche est une question de bon sens pour la plupart des locaux, qui affichent en premier lieu un usage raisonné de l’eau potable. Privée de celle-ci, l’île a installé un système de désalinisation dès 1972. Et si la production (par évaporation sous vide et plus économique aujourd’hui, par « osmose inverse ») n’a cessé de se développer pour répondre aux besoins toujours plus importants, il n’en demeure pas moins que chaque Saint-Barth cultive une prise de conscience bien réelle, en disposant notamment d’une citerne privative pour chacun.

Récupérer les eaux de pluie ? Un réflexe collectif. Et avec pour seule affluence, le ballet des petits bimoteurs de moins de 20 places qui atterrissent et décollent sur la plus petite piste des Caraïbes, l’île entend préserver plus généralement son caractère paisible et son avenir durablement. C’est pourquoi, l’île paradisiaque affiche une nouvelle ligne de conduite : montrer l’exemple en matière d’environnement. Économiser l’eau, maintenir une propreté exemplaire et trier ses déchets depuis la première heure ne suffit plus…

Objectif ? Gagner en autonomie sur le plan énergétique, ajuster sa politique d’urbanisme, sensibiliser les locaux, les saisonniers et tout le parc hôtelier et restaurateurs aux gestes durables et aux règles de sécurité sur l’île. Installation de panneaux photovoltaïques, couvertures des piscines luttant contre l’évaporation de l’eau et révision de leurs capacités, suppression des plastiques à usage unique, réduction de la pollution sonore, ramassage des déchets marins…

La volonté d’incarner une île verte, de devenir une île-pilote prend ici une dimension collective, et les actions se multiplient sous l’impulsion d’une mandature désormais intransigeante sur la gestion des flux et ressources principalement liés au tourisme.