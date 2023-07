Color Block : la tendance qui dynamise la déco !

Cette saison, les teintes neutres et naturelles laissent place aux couleurs explosives ! Que l’intérieur soit épuré aux touches design ou très cocooning, le color block investit les lieux pour apporter une énergie positive. Le rose, le jaune, le bleu et le vert se fondent naturellement dans le décor, les couleurs s’adaptent à tous les styles de décoration et insufflent une gaieté résolument déco et pile dans l’air du temps. Par touches ou en total look, les couleurs vives et éclatantes s’immiscent dans toutes les pièces pour sublimer les murs avec des teintes feel good !