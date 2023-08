En tant que studio de design d’intérieur basé à Marbella et jouissant d’une renommée mondiale, UDesign est connu pour ses conceptions inspirantes et innovantes dans les domaines résidentiel et commercial. Forts d’une compréhension des demeures de luxe, ils se sont rendus en Arabie Saoudite afin d’apporter une élégance raffinée à une magnifique résidence connue sous le nom de “The Palace”.

Si l’architecture et le design d’intérieur doivent être véritablement définis comme une forme d’art, alors ce magnifique nouveau palais saoudien en est une parfaite illustration. D’une envergure et d’un éclectisme extraordinaires, ce nouveau projet époustouflant semble tout droit sorti d’un conte de fées.

Sa forme épurée et linéaire est adoucie par un aménagement paysager spectaculaire, composé d’une série de jardins qui se déploient et se prolongent à l’intérieur de la maison. Certaines maisons sont si différentes de tout ce que nous avons vu auparavant, si exceptionnellement belles, qu’elles pourraient, avec une certaine exagération pardonnable, être qualifiées d’œuvres d’art.

Tout dans cet espace est grandiose. Des touches de magnifique violet ajoutent de la couleur et de l’intérêt. Cette couleur d’accent est présente dans toute la maison, créant une cohérence remarquable. Les éléments métalliques accentuent davantage la splendeur et le luxe de cet intérieur. De plus, les vastes espaces ouverts permettent une vie élégante, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

De plus, UDesign s’efforce de trouver un équilibre parfait entre l’espace, la couleur et la texture, tout en développant constamment de nouvelles idées et en utilisant de nouveaux matériaux. Leur motivation est de dépasser les attentes des clients grâce à la créativité et à l’attention portée aux détails. Cela est évident dans ce glorieux “palais”.

En conséquence, ce “palais” respire la majesté et dégage certainement un facteur wow qui dépasse toutes les attentes.