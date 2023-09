Comment aménager un bow-window 

Habillez votre bow-window

Les rideaux jouent un rôle essentiel dans l’aménagement d’un bow-window. Optez pour des rideaux légers et transparents qui permettent de filtrer la lumière tout en préservant l’intimité. Des voilages en lin ou en mousseline apportent une touche de douceur et de sophistication. Pour accentuer l’aspect élégant, les rideaux à plis ou panneaux de tissus drapés sauront complimenter votre tout nouvel espace détente.

Les plantes sont aussi un bon moyen d’habiller ce petit espace avec légèreté. Elles viendront créer une belle transition entre l’intérieur et l’extérieur tout en bénéficiant d’un ensoleillement idéal à leur développement.

Coin repas ou bureau

Pour plus de fonctionnalité, si vous manquez de place par exemple, n’hésitez pas à transformer votre coin fenêtre en salle à manger ou en bureau. Vous bénéficiez d’une belle lumière pour prendre les repas ou d’une jolie vue à observer pour inspirer vos travaux de rédaction. Une table ronde ou ovale, un bureau et de jolies étagères, les deux options vous feront à la fois une pièce supplémentaire au sein même de votre séjour, tout en agrémentant de façon originale votre décoration intérieure.

Accessoires

Une petite table d’appoint en zellige ou en rotin est un véritable petit plus, on y dépose ses livres préférés, sa boisson chaude ou froide selon le temps, des fleurs fraîches ou une bougie et c’est tout un petit univers que vous venez créer pour un moment hors du temps. N’hésitez pas à utiliser des décorations murales autour de vôtre fenêtre, un joli miroir pour refléter la lumière ou une illustration qui vous tient à cœur. L’idée étant de vous y sentir bien, tant par l’esthétisme et le soin apporté à la décoration que par l’énergie et le cœur que vous avez mis à aménager cet espace.