Cuisine ou salle à manger, 2 aires de jeux et de délices pour nos papilles!

Les designers offrent aujourd’hui davantage de qualités d’usage dans nos pièces à vivre, la cuisine ne joue plus les timides et s’invite au salon pour plus de plaisir au quotidien !

Préférez-vous un dîner aux chandelles sur une belle table en tamarin ou manger sur le pouce sur le plan snack de l’îlot central ? Rêvez votre intérieur en toute liberté, prévoyez des espaces pour profiter au maximum de la vie et de vos envies.

Côté salle à manger

Imaginez un espace de bien-être qui vous permet d’apprécier les bons petits plats concoctés par votre homme. Une salle à manger est complice de ces moments privilégiés entre discussion et dégustation. Qu’elle soit ouverte sur la cuisine, communicante avec le salon, ou isolée, la salle à manger dévoile son charme pour que chacun soit bien dans son assiette.

A aménager et à décorer avec précaution, le coin repas doit être centré sur la vie de ses habitants. Sa principale qualité est d’être pratique au quotidien. Entre la salle à manger et la cuisine, prévoyez un chemin facile pour les nombreuses allées et venues. De même, ne négligez pas l’espace nécessaire aux chaises afin de permettre à chacun d’être à l’aise. L’espace autour de la table est également primordial pour avoir une bonne circulation. La clé d’une salle à manger pleine de vie passe par son dynamisme. La table et les chaises créent le rythme et le mobilier apporte du peps.

L’élément central : la table à manger

Etape importante de l’aménagement de la salle à manger, le choix d’une table qui saura être à la fois conviviale et adaptée aux besoins, pour réunir la famille et les amis et partager de bons moments de convivialité. Rectangulaire ou ovale pour les plus classiques, ronde ou carré pour les plus modernes, la forme de la table sera largement déterminée par l’espace disponible. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace, une table à rallonges permet de passer de quatre, à huit ou douze convives, tout en conservant une bonne circulation au quotidien. Si vous avez des enfants, privilégiez un matériau robuste comme le bois par exemple. Dans tous les cas, méfiez-vous du bazar au quotidien qui grignote de la place. Une grande table vide ne le reste pas souvent. Et pour créer une salle à manger originale, des chaises dépareillées apporteront de la couleur et du rythme pour un style ultra contemporain. Vous pouvez choisir des modèles complètement différents ou opter pour les mêmes modèles aux couleurs variées, voir même mixer les assises : deux chaises, un tabouret et un banc pour habiller avec singularité et redonner du cachet à une table plutôt classique. Autre astuce pour renforcer l’aspect cosy de votre décor, un beau tapis au sol permet en un clin d’oeil de redéfinir et affirmer les lignes du coin repas.

Des motifs et de la couleur pour la Déco

Lieu de partage en famille et entre amis, n’hésitez pas à personnaliser cet espace toutefois sans trop le charger. Optez pour des couleurs douces ou préférez des tons osés et gourmands en petites touches. Pour faire le plein de bonnes idées, les spécialistes de Déco imaginent d’adorables collections Art de la Table. Pour être tendance, on préfère des coloris pastel, des motifs fleuris et des matériaux naturels pour une pièce qui inspire et respire la bonne humeur. La porcelaine reprend du service, le naturel chic revient en force et le style vintage se met à table. Autrefois planqués dans la cuisine, les plats de cuisson s’exposent désormais à table. Lignes épurées, coloris dans l’air du temps, finitions mate ou satin : plats à gratin, à tarte et moules à cake, les plats de cuisson nouvelle génération sont aussi pratiques qu’esthétiques.

Du mobilier à croquer !

Si vous n’avez pas assez de place ou de rangements dans la cuisine, mettre une partie de la vaisselle dans la partie salle à manger est une solution pratique et très tendance. Que vous préfériez le style classique, traditionnel, contemporain ou rustique, le mobilier des salles à manger et des cuisines se décline pour répondre à toutes les envies. Attention, pour éviter toutes fautes de goût, il est bien évidemment préférable de choisir ses meubles de salle à manger avant de sélectionner la couleur de sa peinture ou ses objets de décoration. Si vous êtes plutôt du type urbain et branché et que vous aimez la dernière tendance, le mobilier de style contemporain aux lignes droites ou avec de légères courbes ainsi que les décors épurés et minimalistes sont faits pour vous. A la recherche d’une ambiance plus cosy, douillette et décontractée, préférez du mobilier rustique évoquant l’ambiance paisible de la vie à la campagne. Et pour une ambiance chaleureuse, on mise évidemment sur le bois, les petits motifs et les imprimés floraux, les natures mortes et les choses simples mais pratiques caractéristiques du style traditionnel. Enfin, pour les adeptes des atmosphères plus classiques, les intérieurs équilibrés, harmonieux et symétriques, les tissus rayés ou les imprimés plus subtils, donneront à votre salle à manger des allures chics, affirmées avec élégance par un service en porcelaine par exemple. Un temps boudé, les bahuts ou les buffets bas ont retrouvé toute leur popularité. Ils se déclinent désormais dans des styles divers et variés et servent d’éléments décoratifs que l’on coordonne au reste de la pièce. Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez également ajouter une vitrine pour ranger les verres par exemple. Enfin, si vous aimez les couleurs, privilégiez les accessoires colorés : bouquets, vases, cadres, nappes ou objets qui vous permettent de réchauffer la pièce, par petites touches, avec l’avantage de pouvoir en changer en cas de lassitude.

Les cuisines sortent de l’ombre et montrent leurs belles façades !

Selon les envies et la disposition des pièces, la salle à manger peut être ouverte sur la cuisine. En maison ou en appartement, que vous disposiez d’une petite ou grande surface, la cuisine ouverte agrandit l’espace et offre des perspectives intéressantes. Véritable atout de charme, elle correspond parfaitement aux modes de vie actuels. Un des avantages du coin repas dans une cuisine est sa transformation instantanée en un espace convivial ou familial, où les repas sont synonymes de plaisir. Il n’est d’ailleurs plus rare aujourd’hui de voir disparaître complétement la salle à manger classique au profit d’un espace mixte qui associe cuisine, salon et salle à manger.

En effet, il n’existe plus de délimitation franche entre ces trois espaces. La cuisine s’intègre aujourd’hui parfaitement à la salle à manger puisqu’elle en devient l’une des composantes. Ses meubles font du mimétisme sans faux-pas avec ceux de la pièce à vivre. Il existe une harmonie et une véritable continuité entre les espaces.

Côté style, la cuisine ouverte, dite cuisine américaine, évolue. L’ouverture de la cuisine sur le reste du logement a incité les fabricants à élargir leur palette de coloris et à redoubler de créativité pour proposer des designs modernes et originaux, le bois, l’acier et l’inox notamment pour les matériaux et les couleurs à la fois sobres et élégantes, comme le beige, les nuances de gris ou la couleur champagne. Dans les ambiances les plus vitaminées, le jaune et le rouge vif explosent de vie. De quoi jouer à l’infini avec les teintes, les effets et mélanges de matières, mais attention toutefois au coup de coeur pour la couleur du moment. Les tendances passent, mais la cuisine, elle, restera et vous risquez de vous lasser rapidement.

L’îlot central sur le devant de la scène

L’îlot central multiplie plus que jamais possibilités : non seulement on y prépare le repas, mais il devient tour à tour un plan de travail, un bar pour boire un verre, ou encore un complément de rangement. Conciliant le design et le côté pratique, l’îlot central est implanté au centre de la cuisine et permet une circulation fluide tout en structurant la pièce.

Une table de bar très fonctionnelle

Dotée d’un très haut pied et d’un plateau de forme variable, la table de bar se révèle très pratique : avec ou sans rangement, roulante voir même réglable en hauteur. Fonctionnelle et bien conçue, elle permet de gagner de l’espace et vous pourrez vous en servir pour déjeuner sur le pouce ou vous organiser un petit espace de travail. La table de bar avec tabourets hauts permet également de délimiter facilement votre espace entre la cuisine, la salle à manger et le salon.

De l’électroménager aux petits oignons

Les cuisines, à l’image des grands chefs étoilés, offrent un espace approprié aux presque pros ; design inox, matériel de qualité et les meilleures marques d’électroménager. Elément essentiel d’une cuisine ouverte sur le séjour, un équipement à la fois silencieux et performant, qui se veut esthétique et discret lorsqu’il est encastrable. La hotte nouvelle génération aspire les mauvaises odeurs en silence, éclaire le plan de cuisson et donne du caractère à l’espace. Véritables assistants culinaires, les robots cuiseurs permettent de réaliser en un tour de main des entrées plats et dessert qui rivalisent avec ceux des chefs de renom.

Malgré le mariage des styles, on passe avec naturel du séjour à la cuisine ; cette nouvelle prouesse de conception passe par une mise en scène élaborée et l’utilisation de matériaux adéquats et esthétiques.

Les matériaux allient design et fonctionnalité

Si elles partagent le même volume, la cuisine et la salle à manger occupent deux espaces bien distincts. Le passage de l’une à l’autre se doit d’être harmonieux et fonctionnel. A l’image d’un caméléon, la cuisine sait se faire oublier pour laisser place aux festivités. Agrémentée d’un îlot de cuisson et d’un coin repas, la cuisine devient une pièce à vivre belle et pratique. L’importance accordée aux matériaux est primordiale.

Un juste équilibre des matériaux et des coloris

Points d’orgue de la mise en scène, les plans de travail, les façades et les crédences tissent une ambiance chaleureuse. La table de cuisson, les fours et l’évier forment une zone d’activité en triangle parfaitement ergonomique. On passe d’un poste à l’autre très vite et avec beaucoup d’aisance. Au coeur de l’espace cuisine se tient l’îlot accueillant l’évier. Il est doté d’un magnifique plan de travail.

Le plan de travail

A lui seul, le plan de travail donne du cachet à une cuisine s’il est parfaitement maîtrisé. Sa réalisation doit s’intégrer sans heurt au volume de la pièce.

Un plan-bar change le décor !

Ce type de réalisation modifie la donne, la cuisine devient une pièce à vivre à part entière. Les invités s’attablent au plan, partagent un verre tout en bavardant avec le marmiton. Les plans de travail à installer se déclinent dans de très nombreux matériaux ; bois, métal, pierre, verre ou recouverts de carrelage, de résine ou de béton ciré.

Le quartz et le granit résistent à l’épreuve du temps

Ces matériaux connaissent un vif succès en cuisine ! Ils habillent à merveille les plans de travail, crédences, îlots et plans bar. Fabriqués sur mesure, le granit et le quartz peuvent-être façonnés et polis à l’envi. Ces matériaux résistent aux fortes températures, ils sont hygiéniques, faciles à nettoyer et présentent une grande variété de couleurs et de nuances.

Le charme naturel du marbre

Indémodable et très esthétique, le marbre prend aisément sa place sur un plan de travail. Ce matériau offre des variations de couleurs et de veinages subtiles. Pour conserver sa beauté prenez soin de lui en passant un chiffon imbibé d’huile de lin.

Comment habiller les façades de cuisine ?

Le Corian en glacier white Ce polymère aspect bois contemporain résumé l’esprit nouveau des lieux. Le choix d’un colori pour les façades en polymère nécessite souvent l’intervention d’un architecte d’intérieur ou d’un professionnel. Le contraste des matières donne du style à une cuisine ; un plan habillé de blanc Corian au toucher soyeux contraste avec l’effet matière du noyer ou du chêne posé en façade par exemple ! Le bois en façade, une valeur sûre Le bois ne prend pas une ride, il habille tous les styles de cuisine. Une réalisation en bois fleure bon la tradition. Faites appel à un ébéniste qui travaille encore véritablement sur mesure. Le bois pose un cachet authentique qui contraste avec les matériaux plus contemporains. Des façades en trompe-l’oeil pourraient passer pour du bois et pourtant ! Le mélaminé imitation bois prend le pas sur le stratifié pour habiller les façades de cuisine.

Les crédences

Une plaque de verre presque invisible en crédence protège le mur des projections lors de la cuisson tout en se faisant oublier. Les motifs sur une crédence en polycarbonate donnent du caractère à un espace-cuisine. Là aussi tout est question de goût ! Respectez si possible les codes esthétiques de votre cuisine.

Le plus d’une mise en scène réussie

Le système d’éclairage souligne l’élégance des matériaux. Savamment dosé, un éclairage led dévoile avec subtilité le charme de votre cuisine. La grande pièce à vivre se distingue par la complémentarité esthétique des matériaux choisis entre cuisine et séjour sans perdre de vue l’aspect ergonomique.

Texte : Carpe Diem – © PHOTOS : DR