Les 10 tendances décoration qui marqueront 2018 !

Que nous réserve 2018 côté décoration? Avec plus de 40 millions de visiteurs uniques par mois et plus d’1,5 millions de professionnels, Houzz dispose de précieuses informations pour voir naître les tendances et est heureux de décrypter pour nous, les 10 principales inspirations en avant-première.

Des espaces ouverts, mais identifiés

Entre la cuisine et la pièce à vivre ou entre la chambre et la salle de bains, la tendance est aux solutions créatives pour distinguer visuellement différents espaces selon leurs fonctions. Si les verrières atelier ont toujours la cote dans les intérieurs, d’autres solutions font leur entrée dans les maisons. Ainsi, la frontière entre les différentes zones d’une même pièce se fait souvent par l’utilisation de deux revêtements de sol distincts ou de différentes couleurs de peinture murale, appliquées en aplat ou en jouant sur des motifs graphiques.

Les matières naturelles

Les matières naturelles apportent de l’authenticité et de la chaleur dans les intérieurs. Le bois brut sera l’un des matériaux phares de 2018, aussi bien dans le mobilier que dans les sols et les accessoires, tels que les suspensions en lamelles de bois. Impossible aussi de passer à côté des fibres naturelles ! L’osier, le rotin, le jonc de mer, le bambou, le raphia ou encore la toile de jute sont autant de matières incontournables pour habiller les éléments de décoration : paniers, cache-pots, tapis et autres suspensions.

L’effet jungle

Toujours dans un besoin de reconnexion avec la nature, l’effet jungle sera encore d’actualité l’année prochaine. Fougères, bananiers et cactus envahiront nos intérieurs alors que les papiers peints et les textiles se pareront de motifs végétaux en tous genres. Ajoutez à cela les herbiers et les plantes volumineuses, dont les feuilles XXL donnent du relief aux espaces.

Les imprimés graphiques

Traités de manière sobre ou colorée, les imprimés graphiques apportent de l’élégance dans les intérieurs et s’adaptent facilement à tous les styles de décoration. On remarque que beaucoup essaient aussi de copier les formes que l’on retrouve traditionnellement sur les carreaux de ciment, en les reproduisant sur des matériaux moins coûteux et plus faciles d’entretien pour les sols et les murs.

Les tons foncés

Si le gris anthracite est un indémodable pour habiller les intérieurs, les couleurs foncées telles que le vert sapin et le lie-de- vin seront de plus en plus présentes dans les décorations de 2018, souvent accompagnées de teintes naturelles telles que les ocres. En parallèle, l’association intemporelle du noir, du blanc et du bois brut reste un choix sûr pour les cuisines et salles de bains.

Le bleu dans toutes ses déclinaisons

Rassurant, élégant, rafraîchissant… Principalement apprécié sous ses teintes les plus profondes, comme le bleu canard, le bleu Klein, le bleu cobalt ou le bleu nuit, la couleur se décline sous toutes ses nuances pour s’adapter à l’ensemble des styles de déco. On découvre qu’il colore les murs, s’invite sur les meubles et les motifs des textiles et carrelages.

Les intérieurs cosy

En 2018, confort et bien-être seront les maîtres-mots de l’aménagement de son intérieur. Le mobilier adopte alors des formes enveloppantes, des textures ultra-douillettes. Cette tendance du cosy influence également le choix de textiles doux et chauds tels que le velours, la fausse fourrure, la laine tricotée en grosses mailles.

Les aménagements pour gagner de l’espace

La recherche du bien-être implique de désencombrer son intérieur grâce à des solutions gain de place. Parmi les choix privilégiés pour optimiser la surface disponible au fil de ses habitudes de vie, on découvre des meubles modulables et multifonctions. Les accessoires aussi allient l’utile à l’agréable, à l’image des miroirs avec étagères de rangement intégrées.

L’éclairage LED

L’éclairage indirect a connu une véritable révolution avec l’arrivée des rubans LED. Ces bandes lumineuses sont souvent utilisées sous les meubles et le long des murs pour apporter un style contemporain et épuré à la déco. Leur lumière douce permet de mettre en scène les espaces et de souligner leurs volumes et atouts architecturaux.

Les suspensions

Idéales pour habiller l’espace situé au-dessus de l’îlot de cuisine, une montée d’escalier ou encore apporter un éclairage d’appoint qui libère la table de chevet, les suspensions seront définitivement un incontournable des tendances déco 2018. Rarement seules, elles seront souvent rassemblées en grappe, en ligne ou en accumulation. Parmi les modèles phares, on citera les ampoules à filament et les abat-jours en matières naturelles.

Texte : Pauline Warlet

© Houzz © Tonton Déco © Schmidt