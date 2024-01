La Villa Repiquet , La Réunion lontan

Elle est enfin sortie de son long sommeil, cette grande bâtisse blanche de style néo-classique français. Issue de la quatrième génération des Repiquet, Sophie y a apporté son œil neuf mais avec cette volonté de faire apparaître la maison dans son aspect le plus originel possible, « afin d’offrir une immersion dans une Réunion lontan qui a de quoi rendre nostalgique : surtout l’époque de mes arrière-grands-parents, Adrien et Jeanne Lagourgue, qui l’ont acquise en 1928 ! ».

Et quelle émotion encore lorsque l’on s’engage dans l’allée conduisant à la maison qu’a fait construire Benjamin Bédier entre 1839 et 1844 ! À l’époque, la bâtisse comptait deux varangues qui ont été cloisonnées en 1860. La villa s’est vue agrandir d’une longue promenade soutenue par des colonnes cannelées en fonte supportées par des piédestaux, une belle entrée en matière si l’on y ajoute les vases Médicis d’époque posés à même le sol en marbre. « Cette galerie permet de relier la dépendance Nord et la dépendance Sud, nous explique Sophie. Au Nord, se trouvaient d’anciens appartements reconvertis un temps en bureaux pour Michel Debré, élu député de l’île de La Réunion de 1963 à 1988, un ami proche de la famille Repiquet. La partie Sud accueille des dépendances d’origine dont l’ancienne cuisine que la propriétaire actuelle souhaite garder en l’état.

L’habitation principale est une œuvre de maçonnerie ce qui la distingue de ses voisines de l’époque : « ces murs en galets de bord de mer d’une épaisseur de 60 cm, c’est du solide…et c’était très rare dans l’architecture réunionnaise, une exception pour la rue de Paris ! », nous explique Sophie Repiquet.

La villa a été inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques le 07 août 1990 (la façade et les extérieurs) et Sophie a commencé une rénovation globale qu’elle compte fragmenter dans les années à venir : premier chantier terminé, le rez-de-chaussée et la partie arrière. La remise en état du jardin à la créole est en cours : on s’y promène au milieu de plantes fleuries et médicinales, d’arbres fruitiers : combava, bilimbi, cerise côtelée, mouroungue, fruit à pain, évi, ravinstara, manguier, muscaenda, jasmin… à quelques mètres d’un guétali très particulier puisqu’il est sans toit.

Un lieu enchanteur qui se prête merveilleusement bien aux réceptions, comme l’a bien compris Sophie Repiquet qui y convie celles et ceux qui recherchent un cadre original pour tout événement… ou simplement le plaisir de découvrir un patrimoine culturel précieux !