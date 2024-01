Les locations saisonnières : FOCUS

Des adresses aussi variées que la villa au bord du lagon, la maison dans les hauts ou l’appartement au sein d’une résidence sécurisée en centre-ville. La location saisonnière enrichit ainsi la carte des solutions d’hébergement de La Réunion, rapprochant les vacanciers de la zone ciblée pour leur escapade. C’est un argument de poids : planifier tout un programme d’activités qui peut aller du très paisible farniente à la plage jusqu’aux randonnées sur les sentiers les plus ardus, le temps d’un séjour qui permet par ailleurs de profiter de l’essentiel des facilités du quotidien, un peu comme à la maison. On a bien conscience de débarquer dans une autre habitation que la sienne ; les repères ne sont pas tout à fait les mêmes on s’en doute, mais l’éventail des opportunités reste similaire. On aura l’opportunité d’y cuisiner si l’on en éprouve le besoin : tous les ustensiles sont à disposition. Si les activités le nécessitent, on pourra faire sa lessive grâce à la buanderie… En d’autres termes, s’approprier les lieux et profiter de petits plus en fonction des équipements dont sont dotées les maisons-hôtes : un petit-déjeuner bercé par le bruit des vagues bien installés sur la terrasse avec vue sur mer, une après-midi bronzage près de la piscine, ou encore un barbecue de jour ou à la belle étoile histoire de conclure en beauté une séance détente dans le jacuzzi posé au cœur du jardin. Le maître-mot : flexibilité. On se lève à l’heure que l’on veut et on rentre à l’heure que l’on souhaite, après une sortie qui s’est prolongée jusqu’à très tard par exemple. Un mode de vie qui convient aussi bien aux familles qu’aux amis qui ont décidé de se retrouver entre eux l’espace de quelques jours.