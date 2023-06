Vacances à la Réunion : Zen, soyons zen !

La Réunion, terre aux multiples influences, s’est enrichie de ses différents apports. C’est peut-être bien connu, mais c’est encore mieux quand on est amené à le vérifier en pleine immersion. C’est le sens des nombreuses visites de lieux de culte (dont la plupart sont encore fréquentés et animés) qui permettent de s’émerveiller devant les architectures remarquables mais aussi de constater à quel point la foi se vit de tant de façons originales : mosquées (dont la plus ancienne de France, Noor-e-Islam, à Saint-Denis), temples hindous dédiés aux divinités du panthéon que sont Shiva, Vishnou ou Mourouga, les églises catholiques (y compris celles classées au titre des Monuments historiques comme la Cathédrale de Saint-Denis ou celle de Grand Ilet, au pied du Piton des Neiges), mais aussi les temples chinois de Saint-Denis ou de Saint-Pierre, consacrés au dieu guerrier Guandi par exemple.

Le culte sous toutes ses facettes, qui alimente notre fond commun culturel, cette vie lontan dont on a gardé le souvenir et quelques traces disséminées ici et là : l’évocation joyeuse des villas d’exception qui bordent toujours les deux côtés de la rue de Paris ou des domaines dont certains abritent des musées, la mémoire plus sombre du temps des colonies et de l’esclavage au Musée de Villèle. Des lieux emblématiques comme Stella Matutina, l’ancienne usine réhabilitée en musée de la mémoire des travailleurs du sucre… auxquels se sont adjoints au fil du temps d’autres incontournables résolument tournés vers La Réunion de demain sans oublier le passé ; on pense ici à la Cité du Volcan et ses équipements high-tech (salle de spectacle à 270°, cinéma 4D, tunnel de lave multisensoriel…).

Une leçon d’histoire ou de sciences bienvenue y compris pour les plus jeunes que l’on n’oublie pas et à qui l’on réservera en parallèle d’autres sorties thématiques : de fermes d’animaux ou de parcs aussi exotiques (pour des îliens) que des lamas, des alpagas, des dromadaires, des aigles, des autruches, des iguanes… à l’Aquarium de Saint-Gilles ou au centre de soins pour tortues marines de Kelonia, à Saint-Leu… pour ne citer que les plus connus.

Autant d’activités qui peuvent agrémenter un séjour à l’hôtel ou dans d’autres structures qui proposent un niveau de confort qui s’en rapproche tout en vous donnant l’impression de vous sentir comme à la maison, puisqu’il s’agit de logements (villas ou appartements) déjà équipés et fonctionnels que vous occupez le temps d’une location saisonnière. À bientôt sur la merveilleuse île de la Réunion.