6 astuces pour poser du papier peint

Appliquez la colle sur le mur, pas le papier



La plupart des papiers peints modernes sont fabriqués à partir d’un matériau intissé, et la façon la plus simple de les installer est d’encoller le mur.



Traditionnellement, le papier peint est encollé en l’étalant sur une table d’encollage et en appliquant la colle directement sur le papier. Cette méthode est salissante, c’est pourquoi je préfère simplifier les choses en appliquant la colle sur le mur section par section et en pressant simplement les lés de papier peint sur le mur encollé.

Rien de mieux qu’une lame bien aiguisée



À la fin de la pose, des restes de papier peint pendront sur les bords et il faudra les découper proprement pour obtenir une finition parfaite.



Je recommande d’utiliser un cutter pour découper les chutes. Mais attention, une lame émoussée peut déchirer le papier. Veillez donc à ce que votre cutter soit bien aiguisé en changeant votre lame tous les quelques mètres, surtout si vous travaillez sur un panoramique très large.