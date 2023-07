Évasion à deux le temps d’un week-end

Ou alors, vous souhaitez peaufiner votre fibre éco-responsable. Dans ce cas, testez la nuit dans une case créole entièrement construite avec des matériaux de récupération qui fonctionne avec chauffe-eau solaire et recycle l’eau de pluie pour irriguer un jardin rempli de fleurs et fruits péi, avec une vue panoramique sur le lagon.

Si certains de ces hébergements offrent la possibilité de se restaurer sur place, c’est l’un des plaisirs des couples de s’habiller spécialement pour aller déjeuner ou dîner dans un établissement réputé ou à découvrir : impossible de citer une table en particulier tant les bonnes adresses abondent dans toute l’île et pour tous les goûts : cuisine du terroir ou d’ailleurs, dans des cadres apaisants.

Une autre façon de se régaler ? Ne pas perdre une miette des activités qui foisonnent pour s’aérer, bouger, se dépenser, vibrer, le plus souvent en plein air. Un environnement qui sert de cadres à de folles expériences, comme le saut à l’élastique du plus haut pont de l’océan Indien, le viaduc de la Fontaine, sous le pont de la route des Tamarins, à 120 mètres ! Tout aussi grisant mais sous terre : que diriez-vous de participer à un escape game dans un tunnel de lave, une manière ludique d’explorer les entrailles du Piton de la Fournaise ? Pour des montées d’adrénaline en plein cœur de nos rivières et de nos cirques, les différentes activités de canyoning proposent de véritables randonnées aquatiques qui peuvent d’ailleurs très bien compléter les expéditions sur les sentiers : des parcours à réserver aux très sportifs. Pour les autres, moins tentés par les extrêmes, on ralentit le tempo, sans perdre en intensité, en vélo électrique pourquoi pas. Loués pour l’occasion, c’est le véhicule idéal pour suivre le littoral ou s’aventurer dans les hauteurs, à proximité de sites remarquables. Vos coups de pédale vous mèneront qui sait à l’orée d’autres escapades, comme la découverte de jardins ouverts aux personnes avides de nature et d’authenticité. Les yeux encore pleins d’émerveillement, le retour au calme peut se faire tout en douceur dans votre lieu de séjour ou dans un centre de bien-être à proximité.