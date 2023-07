Ma nouvelle déco outdoor, j’adore !

Mettre vos plantes préférées en sécurité et en beauté n’aura jamais été aussi simple avec une grande variété de contenants à la fois robustes et très pittoresques. Les jardinières, on l’a vu, s’étirent en longueur et vous offrent des surfaces appréciables pour un étalement uniforme ou en buisson ; l’alternance offre par ailleurs un parterre rythmé par une succession de jardinières ou alors de jarres, très impressionnantes en format XXL. L’occasion de conférer à vos extérieurs une touche de romantisme bucolique avec la terre cuite et les motifs antiques en vedettes.

Les traditionnels vases boostent eux aussi leur gabarit et se dévoilent en des dimensions qui ne passent pas inaperçues. La grande tendance est aux contenants « solaires » qui s’illuminent le soir venu grâce à un dispositif d’éclairage intégré. Vases et jardinières… mais aussi tout le mobilier de jardin s’y met ! Vous n’aurez aucun mal à repérer votre salon lumineux pour une petite fête improvisée, pas loin de votre bar, flanqué de ces chaises hautes assorties, l’ensemble d’un blanc translucide le jour… et qui prend de jolies couleurs à la nuit tombée. Et pour amuser les enfants qui ont eux aussi droit à leur mobilier, une table en forme ludique de demi-lune qui les tiendra éveillés jusqu’à l’heure d’aller au lit.

Ma déco outdoor, je l’adore jusqu’au bout de la nuit !