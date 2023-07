Une élégante chambre à coucher, j’en rêve !

Elle va parfois se nicher dans des coins que l’on avait eu tendance à négliger, à tort. C’est le cas des combles qui se voient affecter une nouvelle vie en tant que mezzanine aménagée ou repensée en espace nuit. On y trouve d’ailleurs de plus en plus de suites parentales. Ce sont des chambres à coucher mais bien plus, tout un univers pensé dans ses moindres détails pour déconnecter et vivre dans la bulle de son intimité. On y trouve ainsi tout le nécessaire et le confort pour ne pas avoir à quitter l’espace, tout à portée de main : de quoi se reposer bien entendu, mais aussi se laver et se préparer avant d’aller travailler ou pour une sortie. Des espaces communicants pour rendre pratique, et quasi-intuitif, le déplacement entre le lit, la pièce d’eau et le coin dressing.