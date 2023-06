Un voyage en Martinique

Le mois de mai avec ses jours fériés, a laissé place ensuite à la fête des mères puis la fête des pères, et a très certainement stimulé les projets d’évasion : les esprits vagabondent et bon nombre d’entre nous ont déjà commencé à se projeter pour la saison estivale et d’autres entame tout juste leur projet en cette fin du mois de juin. On vous dévoile donc nos conseils pour une escapade en Martinique.