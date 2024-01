Un spa réconfortant

Toutefois, l’objectif reste similaire : ressentir une vague de bien-être au contact de l’eau de son spa qui affiche une température légèrement supérieure à la température corporelle normale (37°C) et davantage que l’air ambiant quoi qu’il en soit. Si le principe de la chaleur comme réconfort est connu depuis des temps immémoriaux, les modèles actuels se révèlent de vrais bijoux qui embarquent souvent une technologie de pointe. Les jacuzzis ne se contentent pas de conserver l’eau chaude. Ils remplissent encore nombre de fonctions qui expliquent l’engouement pour leurs diverses vertus. Sans prétendre remplacer une séance auprès d’un spécialiste, quelques minutes passées dans un spa à domicile vous apporteront de nombreuses réponses aux maux qui vous guettent au quotidien, à commencer par le stress. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’un des réflexes des détendeurs de ces appareils est de les utiliser après une journée de travail, particulièrement éprouvante. Certains ne peuvent d’ailleurs pas s’empêcher d’y penser tout au long de l’après-midi comme une récompense dont ils comptent les minutes avant d’être enfin autorisés d’en profiter. Vous oublierez vos soucis, bercés par les remous causés par des buses qui créent des bulles dans le bassin, en expulsant de l’air, de l’eau et parfois les deux à la fois. Tapissant les parois, une série de buses s’occupent de vous masser telle ou telle partie du corps en fonction de leur conception : un jet concentré prodiguera un massage en profondeur tandis qu’une ouverture plus large des jets offrira une plus grande relaxation, par exemple. L’ergonomie elle non plus n’est pas laissée au hasard : de la courbure des sièges, où viennent se couler les occupants, jusqu’à l’inclinaison du repose-tête, tout est étudié pour rendre ce moment exceptionnel, que l’on décide de le vivre seul ou en famille, voire entre amis. Et puisque chacun est unique, pas de crainte de se marcher sur les pieds quand on se retrouve à plusieurs dans le même bassin. Vous bénéficiez, grâce à des modèles très évolués, de sièges personnalisés qui vont intégrer des unités de massage amovibles que vous serez libres d’insérer à tel emplacement.

Pour prolonger quasi-indéfiniment votre moment hors du temps, vous ne bouderez pas les options qui vous immergent encore davantage dans un bain résolument délectable : des haut-parleurs pour diffuser la musique de votre smartphone, ou encore les effluves des huiles essentielles…

Texte : Corine Tellier / Carpe Diem