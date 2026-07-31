Sous nos latitudes, le bois n’est pas une mode : c’est une mémoire. Avant le parpaing, avant le béton armé, la Guadeloupe et la Martinique se sont construites en bois — en gaulettes, en essentes, en planches de poirier-pays et d’acajou. Aujourd’hui, alors que la performance thermique, l’empreinte carbone et le confort tropical redeviennent des critères d’achat, ce matériau ancestral revient sur le devant de la scène. Faut-il pour autant acheter ou construire en bois aux Antilles ? Tour d’horizon complet : tradition, essences, coûts, entretien, et les plus belles réalisations de nos îles.

Le bois, matrice de l’architecture créole

L’histoire du bâti antillais est d’abord une histoire de bois. Sous l’esclavage, la case était faite de gaulettes — des branchages entrecroisés — garnies de torchis, d’argile et de paille. Après l’abolition de 1848, le bois scié devient progressivement le matériau principal de l’habitat populaire : la kaz kréyòl naît vraiment là, portée par les scieurs de long et les charpentiers de campagne.

Ses proportions n’ont rien d’arbitraire. Elles découlent directement de la longueur des bois qu’un homme pouvait extraire de la forêt, de la rareté des importations, et surtout d’une intelligence climatique : offrir le moins de prise possible au vent cyclonique. D’où la volumétrie compacte, la toiture à deux ou quatre pentes en tôle ondulée (parfois en tuiles, notamment aux Trois-Îlets en Martinique), et cette silhouette basse et ramassée qui traverse les siècles.

Autour de ce noyau, tout un vocabulaire s’est fixé :

La varangue et la galerie — véranda périphérique qui protège les façades du soleil et des pluies battantes, et sert de pièce de vie intermédiaire.

— véranda périphérique qui protège les façades du soleil et des pluies battantes, et sert de pièce de vie intermédiaire. Les lambrequins — dentelles de bois découpé (ou de tôle) ourlant les débords de toiture, à la fois ornement et brise-gouttes.

— dentelles de bois découpé (ou de tôle) ourlant les débords de toiture, à la fois ornement et brise-gouttes. Les jalousies et persiennes — volets à lames orientables, qui filtrent la lumière tout en laissant passer l’alizé.

— volets à lames orientables, qui filtrent la lumière tout en laissant passer l’alizé. Les roches de calage — la case posée sur des pierres, jamais à même le sol : ventilation par-dessous, protection contre l’humidité, les remontées capillaires et les termites souterrains.

— la case posée sur des pierres, jamais à même le sol : ventilation par-dessous, protection contre l’humidité, les remontées capillaires et les termites souterrains. Les essentes — bardeaux de bois cloués en écailles sur les façades et toitures des plus belles demeures.

Détail souvent oublié : la case en bois était déménageable. Démontée ou soulevée par le voisinage — un koudmen collectif — elle pouvait suivre son propriétaire d’une parcelle à l’autre. Le bois, c’était aussi la mobilité et l’indépendance, à une époque où l’on possédait rarement le foncier. Pour aller plus loin, lire aussi L’habitation créole en Guadeloupe : architecture, âme et art de vivre.

Le bois face au climat antillais : avantages et inconvénients

Soyons factuels. Le bois est un excellent matériau sous les tropiques, à une condition : qu’il soit choisi, traité et mis en œuvre correctement. Mal fait, c’est le pire des choix.

Les atouts

Confort thermique. Le bois est un isolant naturel — sa conductivité thermique est de l’ordre de 0,12 W/m.K contre environ 1,75 W/m.K pour le béton. Concrètement : une paroi bois n’accumule pas la chaleur de la journée pour la restituer la nuit, contrairement à un mur en parpaing. On dort mieux, on climatise moins.

Le bois est un isolant naturel — sa conductivité thermique est de l’ordre de 0,12 W/m.K contre environ 1,75 W/m.K pour le béton. Concrètement : une paroi bois n’accumule pas la chaleur de la journée pour la restituer la nuit, contrairement à un mur en parpaing. On dort mieux, on climatise moins. Comportement sismique. La Guadeloupe et la Martinique sont classées en zone de sismicité 5 , la plus élevée de France. Or, une structure bois est légère et ductile : elle encaisse et se déforme au lieu de casser. C’est un avantage réel, à condition que les assemblages et l’ancrage aux fondations soient dimensionnés dans les règles.

La Guadeloupe et la Martinique sont classées en , la plus élevée de France. Or, une structure bois est légère et ductile : elle encaisse et se déforme au lieu de casser. C’est un avantage réel, à condition que les assemblages et l’ancrage aux fondations soient dimensionnés dans les règles. Rapidité et propreté du chantier. Ossature préfabriquée en atelier, montage sec, peu d’eau, peu de nuisances, délais raccourcis.

Ossature préfabriquée en atelier, montage sec, peu d’eau, peu de nuisances, délais raccourcis. Bilan carbone. Matériau renouvelable et stockeur de CO₂, quand le béton et l’acier sont des postes d’émission lourds — et importés à 100 % dans nos îles.

Matériau renouvelable et stockeur de CO₂, quand le béton et l’acier sont des postes d’émission lourds — et importés à 100 % dans nos îles. Valeur patrimoniale et esthétique. Sur le marché de la résidence secondaire et du haut de gamme, une belle réalisation bois se différencie immédiatement. C’est un argument de vente, pas seulement un choix technique.

Les contraintes — à regarder en face

Les termites. C’est l’ennemi numéro un aux Antilles, en particulier les termites souterrains. Aucun bois ne doit être posé sans réflexion sur les barrières physiques, la rupture de capillarité, la distance au sol et le traitement préventif.

C’est l’ennemi numéro un aux Antilles, en particulier les termites souterrains. Aucun bois ne doit être posé sans réflexion sur les barrières physiques, la rupture de capillarité, la distance au sol et le traitement préventif. L’humidité et les champignons. Avec des taux d’humidité relative élevés une bonne partie de l’année, tout point de rétention d’eau (débord insuffisant, gouttière mal calibrée, pied de poteau noyé dans une dalle) devient un foyer de pourriture.

Avec des taux d’humidité relative élevés une bonne partie de l’année, tout point de rétention d’eau (débord insuffisant, gouttière mal calibrée, pied de poteau noyé dans une dalle) devient un foyer de pourriture. L’embrun salin. En front de mer, la corrosion attaque les quincailleries : vis, équerres, sabots, connecteurs. L’acier galvanisé à chaud ou l’inox A4 ne sont pas une option, c’est une nécessité.

En front de mer, la corrosion attaque les quincailleries : vis, équerres, sabots, connecteurs. L’acier galvanisé à chaud ou l’inox A4 ne sont pas une option, c’est une nécessité. Le cyclone. Une structure bois résiste très bien… si elle est correctement chaînée du sol à la faîtière. Le point faible n’est presque jamais le bois lui-même, mais la fixation de la couverture et l’ancrage de la charpente.

Une structure bois résiste très bien… si elle est correctement chaînée du sol à la faîtière. Le point faible n’est presque jamais le bois lui-même, mais la fixation de la couverture et l’ancrage de la charpente. Le feu. Le risque est maîtrisable (détection, dégagements, essences denses), mais il pèse sur les primes d’assurance — un point à vérifier avant l’achat.

Le risque est maîtrisable (détection, dégagements, essences denses), mais il pèse sur les primes d’assurance — un point à vérifier avant l’achat. L’entretien. Une maison bois n’est pas « sans souci ». Elle demande un suivi régulier, léger mais non négociable. Nous y revenons plus bas.

À retenir : le bois n’est pas plus fragile que le béton sous les tropiques. Il est simplement moins tolérant à la négligence. Un béton mal ferraillé se dégrade lentement et discrètement ; un bois mal protégé le fait vite et visiblement.

Les bois utilisés et leurs caractéristiques

Aux Antilles, on raisonne en classe d’emploi (l’exposition du bois dans l’ouvrage) et en classe de durabilité naturelle (sa résistance propre aux champignons et insectes). En pratique, pour tout élément en contact avec l’extérieur ou proche du sol, on vise la classe d’emploi 4, voire 5, avec une exigence spécifique « termites ».

Les essences locales

Essence Caractéristiques Usages traditionnels Poirier-pays

(Tabebuia heterophylla) Essence indigène emblématique, rustique, bois dur et stable, bonne durabilité naturelle. Charpente, bardage, essentes, menuiserie, mobilier. Mahogany / Acajou des Antilles

(Swietenia macrophylla) Planté massivement au XXe siècle pour reboiser. Bois d’œuvre de grande qualité, belle teinte, stable, facile à travailler. Menuiserie intérieure, portes, volets, escaliers, ébénisterie. Courbaril

(Hymenaea courbaril) Très dense, très dur, grain fin. L’un des bois les plus estimés de l’arc antillais. Mobilier d’apparat, parquets, pièces de structure nobles. Acajou rouge Bois dense et durable, teinte chaude caractéristique. Ressource devenue rare. Ébénisterie, menuiserie fine, restauration patrimoniale. Gommier blanc

(Dacryodes excelsa) Bois léger de forêt hygrophile, durabilité naturelle limitée en extérieur. Historiquement les canots gommiers ; usages intérieurs. Résolu / bois rivière

(Chimarrhis cymosa) Bois jaunâtre et flexible. Charpente, boiseries, marqueterie.

Les bois importés les plus courants

Pin sylvestre ou maritime traité classe 4 — la base économique de l’ossature bois. Autoclave impératif, traitement termites indispensable.

— la base économique de l’ossature bois. Autoclave impératif, traitement termites indispensable. Douglas et red cedar — bardages, bonne durabilité naturelle, esthétique très demandée.

— bardages, bonne durabilité naturelle, esthétique très demandée. Angélique et bois de Guyane — durabilité naturelle élevée, excellent compromis pour structure et terrasses, avec un circuit d’approvisionnement français.

— durabilité naturelle élevée, excellent compromis pour structure et terrasses, avec un circuit d’approvisionnement français. Ipé, cumaru, itauba, muiracatiara (bois du Brésil) — bois très denses d’Amérique du Sud, référence pour les terrasses, bardages et pièces exposées.

— bois très denses d’Amérique du Sud, référence pour les terrasses, bardages et pièces exposées. Lamellé-collé et CLT (bois lamellé croisé) — pour les grandes portées, les charpentes contemporaines et les projets à forte exigence structurelle.

D’où vient le bois de construction aux Antilles ?

Le travail du bois, savoir-faire vivant aux Antilles. Photo : Jeriden Villegas / Unsplash.

C’est le paradoxe de nos îles : nous vivons entourés de forêt, et nous importons l’essentiel de notre bois de construction.

En Martinique, la ressource mobilisable en forêt publique — essentiellement les plantations de mahogany installées au milieu du XXe siècle — représente de l’ordre de 5 000 m³ de bois d’œuvre par an. En Guadeloupe, la filière est encore largement à structurer, avec une ressource mobilisable estimée à 3 000 à 4 000 m³ par an pour le bois d’œuvre, là aussi principalement du mahogany grandes feuilles.

À l’échelle d’un marché de la construction régional, ces volumes sont modestes. Ils suffisent à alimenter une belle filière de menuiserie, d’ébénisterie et d’aménagement intérieur — un vecteur fort de l’identité culturelle locale — mais pas à couvrir la demande en bois de structure.

Résultat, l’approvisionnement se répartit schématiquement ainsi :

Local (mahogany, poirier-pays) — menuiseries, portes, volets traditionnels, escaliers, parquets, mobilier.

— menuiseries, portes, volets traditionnels, escaliers, parquets, mobilier. Guyane — bois de structure et de terrasse à haute durabilité, en circuit français.

— bois de structure et de terrasse à haute durabilité, en circuit français. Brésil et bassin amazonien — bois exotiques denses pour l’extérieur.

— bois exotiques denses pour l’extérieur. Europe et Amérique du Nord — résineux traités, panneaux, lamellé-collé, CLT.

Le réflexe à avoir : quelle que soit l’origine, exigez la traçabilité. Certification FSC ou PEFC, conformité au règlement européen sur le bois, et pour les bois traités, le procès-verbal de traitement précisant la classe d’emploi. Ces documents ont aussi une valeur à la revente.

Les plus belles réalisations en bois de Guadeloupe et de Martinique

En Guadeloupe

L’Habitation La Ramée, à Sainte-Rose : sous la peinture blanche, un bardage bois et une galerie périphérique. Photo : Enrevseluj, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

L’Habitation La Ramée (Sainte-Rose) — ancienne habitation-sucrerie à galerie périphérique, dont le bardage bois disparaît aujourd’hui sous une peinture blanche. Un rappel utile : le film opaque protège à court terme, mais empêche le bois de respirer et masque les désordres qu’il faudrait voir.

— ancienne habitation-sucrerie à galerie périphérique, dont le bardage bois disparaît aujourd’hui sous une peinture blanche. Un rappel utile : le film opaque protège à court terme, mais empêche le bois de respirer et masque les désordres qu’il faudrait voir. L’Habitation La Grivelière (Vieux-Habitants) — ancienne caféière blottie dans la vallée de Grande-Rivière, remarquable par son bâti traditionnel en bois et son ensemble agricole préservé. L’un des témoignages les plus complets de l’habitation caféière antillaise.

— ancienne caféière blottie dans la vallée de Grande-Rivière, remarquable par son bâti traditionnel en bois et son ensemble agricole préservé. L’un des témoignages les plus complets de l’habitation caféière antillaise. La Caféière Beauséjour (Vieux-Habitants) — souvent citée, avec l’Habitation Clément en Martinique, parmi les plus beaux exemples d’architecture créole du XIX e siècle.

— souvent citée, avec l’Habitation Clément en Martinique, parmi les plus beaux exemples d’architecture créole du XIX siècle. Les cases de Terre-de-Haut, aux Saintes — un village entier de cases en bois aux volets colorés, à l’échelle et aux proportions parfaitement préservées. C’est probablement le plus bel ensemble homogène de l’archipel.

— un village entier de cases en bois aux volets colorés, à l’échelle et aux proportions parfaitement préservées. C’est probablement le plus bel ensemble homogène de l’archipel. Saint-Claude et les hauteurs de Basse-Terre — les grandes cases créoles bourgeoises de la route de la Soufrière, aux galeries profondes et aux lambrequins ouvragés. Un patrimoine magnifique, parfois en attente de repreneurs éclairés.

— les grandes cases créoles bourgeoises de la route de la Soufrière, aux galeries profondes et aux lambrequins ouvragés. Un patrimoine magnifique, parfois en attente de repreneurs éclairés. Le Domaine de Séverin (Sainte-Rose) — distillerie et bâti créole en bois dans un écrin végétal.

— distillerie et bâti créole en bois dans un écrin végétal. Le contre-exemple : l’Habitation Zévallos (Le Moule) — précisément parce qu’elle n’est pas en bois. Structure métallique et brique de la fin du XIX e siècle, elle rappelle que le bois était bien la norme, et le métal l’exception spectaculaire.

— précisément parce qu’elle n’est pas en bois. Structure métallique et brique de la fin du XIX siècle, elle rappelle que le bois était bien la norme, et le métal l’exception spectaculaire. Le contemporain : les écolodges de Deshaies — la Côte-sous-le-Vent abrite aujourd’hui des réalisations en bois de très haut niveau, où charpente traditionnelle, matériaux locaux et confort haut de gamme se rejoignent. C’est là que s’écrit l’architecture créole de demain.

En Martinique

L’Habitation Clément (Le François) — la référence absolue. La maison principale, classée Monument historique en 1996 et labellisée « Maison des Illustres », déploie sa silhouette dite « en taille de guêpe », sa façade en essentes de bois et sa toiture à écailles. Galeries latérales, salon central traversant, dépendances en bois : tout le vocabulaire créole y est, magistralement restauré.

— la référence absolue. La maison principale, classée Monument historique en 1996 et labellisée « Maison des Illustres », déploie sa silhouette dite « en taille de guêpe », sa façade en essentes de bois et sa toiture à écailles. Galeries latérales, salon central traversant, dépendances en bois : tout le vocabulaire créole y est, magistralement restauré. Les cases des Trois-Îlets — particularité martiniquaise, certaines toitures y sont en tuiles plutôt qu’en tôle, ce qui donne au bourg une tonalité unique dans l’arc antillais.

— particularité martiniquaise, certaines toitures y sont en tuiles plutôt qu’en tôle, ce qui donne au bourg une tonalité unique dans l’arc antillais. La Savane des Esclaves (Trois-Îlets) — reconstitution fidèle des cases d’antan et des techniques constructives en gaulettes et torchis. Indispensable pour comprendre d’où vient tout le reste.

— reconstitution fidèle des cases d’antan et des techniques constructives en gaulettes et torchis. Indispensable pour comprendre d’où vient tout le reste. Les habitations de la côte nord caraïbe — du Carbet au Prêcheur, un chapelet de demeures et de bâtis agricoles où le bois dialogue avec la pierre volcanique.

Maison bois ou maison en dur : le vrai comparatif des coûts

La question revient dans presque tous nos rendez-vous acquéreurs. Voici des fourchettes indicatives constatées sur le marché guadeloupéen, clé en main, hors terrain, hors VRD et hors frais annexes.

Mode constructif Fourchette indicative (€/m²) Commentaire Bois, livraison hors d’eau / hors d’air 850 – 1 100 € Second œuvre entièrement à votre charge. Maison en dur (parpaing / béton armé), finitions standard 1 400 – 1 900 € Le standard local. Filière et main-d’œuvre bien structurées. Mixte bois / parpaing, couverture tôle 1 450 – 2 000 € Socle maçonné, étage et charpente bois. Très bon compromis technique. Ossature bois semi-industrialisée / kit 1 500 – 2 000 € Délais courts. Attention à la qualité du traitement et des finitions. Ossature bois traditionnelle, essences durables 1 900 – 2 600 € Charpente traditionnelle, sur mesure, forte valeur patrimoniale. Maison en dur haut de gamme / architecte 2 000 – 3 000 € Prestations prestige, piscine et aménagements en sus.

Fourchettes indicatives 2026, à confirmer impérativement par devis. Le prix réel dépend de l’accessibilité du terrain, de la pente, de l’étude de sol, des fondations parasismiques, du niveau de finition et de la conjoncture des matériaux importés.

Ce que le prix au m² ne dit pas

Les fondations. En zone sismique 5, sur terrain en pente — cas fréquent en Basse-Terre comme sur les mornes martiniquais — les fondations peuvent représenter 10 à 15 % du budget, quel que soit le matériau au-dessus. La légèreté du bois permet parfois d’alléger ce poste : c’est là que l’écart se joue vraiment. Le délai. Une ossature bois se monte plus vite. Sur un projet locatif ou d’exploitation touristique, chaque mois gagné est du revenu. Le coût d’usage. Une maison bois bien conçue, ventilée naturellement et protégée du soleil, consomme structurellement moins de climatisation. Sur vingt ans, l’écart de facture EDF compense une partie de l’investissement initial. L’entretien. À l’inverse, la maison bois demande un budget d’entretien récurrent que la maison en dur n’exige pas au même rythme. Comptez un poste dédié. L’assurance. Faites chiffrer avant de signer. Les écarts existent et surprennent.

Le verdict d’agent : à surface et prestations égales, une maison bois en ossature traditionnelle coûte généralement plus cher qu’une maison en parpaing en Guadeloupe. Mais la comparaison en €/m² seule est trompeuse — elle ignore le confort, le délai, le coût d’usage et, sur le segment prestige, la prime de désirabilité à la revente.

Entretenir une maison en bois sous les tropiques : le protocole

Une maison bois bien entretenue traverse les générations — nos habitations du XIXe siècle en sont la preuve vivante. Voici le protocole que nous recommandons à nos acquéreurs.

Deux fois par an — après le carême et après l’hivernage

Inspection visuelle complète des façades : cloques, décollements, noircissements, fentes.

Nettoyage des gouttières, descentes et évacuations. C’est l’anti-pourriture n°1.

Contrôle de la végétation : aucun feuillage ne doit toucher le bardage ni la toiture. Élaguez large.

Lavage doux des façades à l’eau claire, basse pression, brosse souple. Jamais de nettoyeur haute pression sur du bois.

Vérification des pieds de poteaux, seuils et lambourdes de terrasse — les points bas sont toujours les premiers à souffrir.

Une fois par an

Contrôle termites par un professionnel : cordonnets de terre, bois qui sonne creux, sciure fine, ailes abandonnées après un essaimage. C’est le poste sur lequel il ne faut jamais économiser.

par un professionnel : cordonnets de terre, bois qui sonne creux, sciure fine, ailes abandonnées après un essaimage. C’est le poste sur lequel il ne faut jamais économiser. Inspection de la couverture et resserrage des fixations avant la saison cyclonique.

Vérification de la quincaillerie exposée à l’embrun : traces de rouille, jeu dans les assemblages.

Contrôle des jalousies, persiennes et volets — huilage des gonds, reprise des lames.

Tous les 2 à 5 ans

Reprise de la finition extérieure. Rythme selon l’exposition : 2 à 3 ans en façade sud ou en front de mer, 4 à 5 ans sur les façades abritées.

Rythme selon l’exposition : 2 à 3 ans en façade sud ou en front de mer, 4 à 5 ans sur les façades abritées. Choix du produit : saturateur (pénètre, ne pèle pas, entretien facile), lasure (film microporeux, rendu satiné), ou peinture (protection maximale, mais décapage nécessaire à terme). Optez pour des produits microporeux — un film étanche qui emprisonne l’humidité est le pire ennemi du bois tropical.

Renouvellement du traitement préventif insecticide et fongicide sur les parties accessibles.

Les cinq erreurs à ne jamais commettre

Laisser un pied de poteau bois en contact direct avec la dalle ou la terre — toujours un sabot métallique et une rupture de capillarité. Utiliser un nettoyeur haute pression, qui ouvre les fibres et fait pénétrer l’eau. Appliquer une peinture filmogène étanche sur un bois humide. Stocker du bois, du carton ou des palettes contre la maison — c’est une invitation écrite aux termites. Repousser une petite reprise. Sous nos climats, un défaut de finition de 10 cm devient une réparation de charpente en deux hivernages.

Bois ou dur : la question n’est pas celle qu’on croit

Après trente ans passés à observer l’habitat caribéen, notre conviction est simple : la vraie ligne de partage n’est pas entre le bois et le béton, mais entre le bâti pensé pour le climat et le bâti qui l’ignore. Une case en bois de 1890, posée sur ses roches, orientée à l’alizé, avec ses galeries et ses jalousies, est plus confortable en août qu’un pavillon en parpaing plein sud sans protection solaire.

Le bois, sous nos latitudes, c’est un matériau exigeant qui rend au centuple ce qu’on lui accorde en attention. Il porte notre mémoire architecturale, il coche les cases de la performance environnementale, et il séduit puissamment une clientèle internationale — canadienne, européenne, nord-américaine — en quête d’authenticité tropicale.

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Chez Maisons Créoles Immo, nous accompagnons acquéreurs et investisseurs sur le segment des biens de caractère et de prestige aux Antilles françaises. Restauration d’une case ancienne, acquisition d’une villa contemporaine en bois, projet d’écolodge : nous savons lire un bâti, identifier les points de vigilance et vous orienter vers les bons artisans locaux.

Sources : ONF Guadeloupe et Martinique (filière bois, sylviculture du mahogany, poirier-pays), DAAF Martinique, ministère de la Transition écologique (RTAA DOM, zonage sismique), Union des Maisons Françaises Antilles-Guyane et observation du marché local.