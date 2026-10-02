À Jarry, Paris d’Épices cultive un univers singulier où se rencontrent épices, plantes, cuisine végétale et goût du voyage. Avec son Take Away, Sabrina pousse cette philosophie jusque dans l’assiette : une cuisine maison, colorée et généreuse, pensée pour celles et ceux qui veulent déjeuner rapidement sans renoncer au plaisir.

Paris d’Épices à Jarry, entre cuisine, plantes et art de vivre.

Une histoire de voyages et de retour aux sources

Derrière Paris d’Épices, il y a d’abord Sabrina et une trajectoire nourrie de découvertes, de rencontres et d’influences venues d’ailleurs. Peu à peu, cet univers s’est construit autour des épices, des plantes, des superaliments et d’une cuisine végétale ouverte sur le monde. De retour en Guadeloupe, Sabrina développe une identité qui lui ressemble : personnelle, chaleureuse et curieuse, avec une attention particulière portée aux produits, aux plantes et aux saveurs locales. Paris d’Épices devient alors bien plus qu’une adresse : une manière de relier cuisine, bien-être et art de vivre.

Une cuisine végétale, colorée, parfumée et surtout gourmande.

Le Take Away, ou la pause déjeuner autrement

À Jarry, le Take Away prolonge naturellement cette démarche. Le principe est simple : proposer une cuisine maison, végétarienne et parfois vegan, que l’on puisse emporter sans perdre ce qui fait l’intérêt d’un vrai repas — la fraîcheur, les textures, la générosité et le goût. Les assiettes jouent sur les légumes, les herbes aromatiques, les graines, les protéines végétales, les œufs ou les fromages. Elles sont pensées comme de véritables compositions, avec une attention particulière portée aux couleurs, aux contrastes et à la gourmandise.

Ici, le “healthy” n’est jamais synonyme d’austérité. Le végétal devient au contraire un terrain de jeu : crémeux, croquant, acidulé, épicé, doux ou fumé, selon les inspirations du moment.

Une carte vivante, au rythme des produits

Le principe n’est pas celui d’une carte figée pendant des mois. Les propositions évoluent selon les arrivages, les saisons et l’inspiration. Cette souplesse permet de faire une place importante aux produits frais et aux ressources locales. Cette manière de cuisiner donne au Take Away une personnalité particulière : moins standardisée, plus intuitive, plus proche du jardin et de ce que la Guadeloupe peut offrir au quotidien.

Du jardin à l’assiette : les plantes participent pleinement à l’identité de Paris d’Épices.

Plus qu’une adresse pour déjeuner

L’expérience Paris d’Épices ne s’arrête pas au repas à emporter. La boutique, les produits, les boissons et les ateliers prolongent la même recherche : créer un lieu où cuisine, bien-être et curiosité se répondent. Sabrina propose également des prestations de cheffe privée et intervient lors de retraites ou d’événements consacrés au bien-être. Une façon d’élargir l’expérience au-delà du comptoir et d’inscrire Paris d’Épices dans un véritable art de vivre.

Une autre façon de raconter la Guadeloupe

Ce qui rend Paris d’Épices particulièrement intéressant, c’est ce dialogue entre un imaginaire contemporain et les ressources de l’île. Les plantes du jardin créole, les fruits, les légumes, les épices et les gestes du quotidien deviennent les ingrédients d’une cuisine libre, ouverte aux influences du monde. À Jarry, où la pause déjeuner est souvent rapide, le Take Away propose finalement autre chose : prendre peu de temps, peut-être, mais continuer à bien manger — et à faire de ce moment un vrai plaisir.

Les Dîners Paris d’Épices, une table rare

Très occasionnellement, Paris d’Épices ouvre sa table le soir pour Les Dîners Paris d’Épices. Ce sont des soirées confidentielles réservées à une douzaine de convives, autour d’un menu en plusieurs services pensé comme un voyage. Les accords sont botaniques et sans alcool. La première édition, consacrée au Levant, se déroulait en six temps. Les dates sont rares et annoncées discrètement : mieux vaut guetter.

En pratique

Paris d’Épices — Jarry, Baie-Mahault. Le Take Away est proposé le mardi, le jeudi et le vendredi. Les commandes se font sur take-away.parisdepices.com, au plus tard la veille à 20 h, pour un retrait entre 11 h 30 et 13 h 15. Les menus sont annoncés sur Instagram et via le groupe WhatsApp.