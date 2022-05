Artistes peintres, portrait de trois « drôles de dames » 

Trois femmes, trois parcours, trois modes d’expression mais un attachement commun pour la Guadeloupe, ses paysages, son histoire, ses traditions qu’elles ont dévoilé au public lors de cette explosion de couleurs inhérentes aux Antilles.

Nicole Réache, Françoise Charrol et Zoé se définissent d’ailleurs conjointement comme des « peintres de la lumière des Antilles ». « ExpLosition », au titre évocateur, qui s’est déroulée à la galerie « L’art s’en Mêle », synthétisait à l’évidence cet esprit. Car plus qu’une simple exposition collective, « Explosition » fut l’occasion pour ces trois « drôles de dames », comme elles aiment à se qualifier avec humour, de présenter leur univers respectifs et néanmoins si complémentaires : la scénographie atypique entremêlant leurs toiles pour une balade immersive entre scènes de vies et sites de l’archipel, mettait en exergue cette belle complicité.