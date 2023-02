Les petites cases de Cathy

En 2015, Cathy a rejoint l’association Pli Bel Lari et participé aux opérations de mise en valeur du centre ancien de la ville de Pointe-à-Pitre. Chaque dimanche, les bénévoles se donnaient rendez-vous pour repeindre les façades de maisons du quartier Vatable.

Si cette opération solidaire et de cohésion sociale fut l’occasion de belles rencontres avec le voisinage et les propriétaires, elle lui a également donné l’idée de réaliser des façades miniatures à étage de la Ville de Pointe-à-Pitre. Des créations qui peuvent se fixer sur un mur ou qui sont dotées d’un pied et, qui, par la suite, se sont déclinées en divers styles et couleurs avec une façade typique d’une maison de Terre-de-Haut avec ses losanges, d’une case de Saint-Barthélemy avec ses essentes ou d’une habitation traditionnelle de la Basse Terre ….