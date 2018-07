Maison MOST repense les basiques du linge de lit

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, alors autant le faire confortablement !

Jana Camara, la fondatrice de MOST, a fait le pari de repenser le linge de lit, en proposant des basiques de haute qualité, une confection responsable et transparente, le tout à un prix juste.

Ce choix est parti du constat qu’il était très difficile de s’y retrouver parmi tous les acteurs du marché : une multitude de références, une difficulté de compréhension entre les différents produits, pas de transparence sur la fabrication, des prix exorbitants… Pourtant, la qualité du linge de lit est capitale, car notre sommeil joue sur nos humeurs et notre bien-être.

Chez MOST, le linge de lit est fabriqué dans un atelier familial situé dans la région de Guimarães au nord du Portugal. Possédé et exploité par les arrière-petits enfants du fondateur, l’atelier a adopté des technologies modernes tout en préservant le savoir-faire de la région. Ils ont établi un partenariat avec le fabricant qui s’engage à offrir des salaires équitables et qui respecte les normes d’excellence les plus élevées de l’industrie. Il doit également être certifié Oeko-Tex, ce qui signifie que tous les produits sont confectionnés sans produits chimiques nocifs. Mieux pour la peau, mieux pour l’environnement.

Avec une distribution exclusive sur internet, MOST peut supprimer l’ensemble des coûts associés à un mode de distribution traditionnel et proposer du linge de lit haut de gamme à un prix juste. En effet, les produits sont confectionnés de manière responsable, à partir de matières naturelles soigneusement sélectionnées (des fibres premium de coton égyptien et un lin français).

MOST ne suit pas les modes éphémères. La marque a pris le parti de créer du linge de lit intemporel avec une palette de couleurs naturelles.

Autre point fort : la marque livre les DOM-TOM ! La livraison est d’ailleurs gratuite à partir de 300€.

