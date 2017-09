Offrir une orchidée !

Avec ses formes et ses couleurs diverses, l’orchidée est le cadeau parfait qui apporte une touche personnelle à toutes les occasions. Après tout, chaque orchidée est une vision unique avec son propre symbolisme. Avec plus de 25 000 types, vous trouverez toujours celle qui correspond !

Mais sur quelle orchidée se portera votre choix ? C’est là que le test en ligne sur www.orchitypes.eu entre en jeu. Avec ce test, vous trouverez l’orchidée qui convient à l’une des douze occasions spéciales, illustrées par l’artiste de renommée internationale Meagan Morrison.

1. Mariage

Un mariage festif mérite une plante de fête ! Mais quelle orchidée donneriez-vous aux jeunes mariés ? Chaque pot a son orchidée !

Mariage bohème ? Offrez ce Dendrobium !

Ce couple ne veut pas être un couple ordinaire. Ces deux esprits libres sont profondément connectés l’un à l’autre et méritent une orchidée spéciale. Le Dendrobium est une plante exubérante qui s’adapte parfaitement au couple. Comme de vrais bohèmes, c’est cette exubérante estime de soi qui caractérise sa splendeur. Si vous en prenez soin, vous aurez un compagnon à vos côtés pour très longtemps.

Mariage classique ? Offrez ce Phalaenopsis !

Un mariage sans touches de modernité est … Quelle orchidée correspond mieux que le gracieux Phalaenopsis ? Cette plante majestueuse a de belles fleurs blanches et un coeur jaune subtil. Idéal pour le rebord de la fenêtre dans la maison des nouveaux mariés, ou sur la table offerte en tant que cadeau de mariage !

Mariage moderne ? Offrez ce Paphiopedilum !

Celui-ci est pour les amoureux qui aiment défier la tradition. Ils veulent une fête de mariage belle et moderne à la fois. Cet événement nécessite une orchidée contemporaine et le Paphiopedilum est parfait car il a une fleur distinctive, également appelée la « pantoufle de la femme ». Les petites fleurs de cette orchidée captent de petits insectes et ne les laissent jamais partir … Un beau symbole de mariage !

2. Nouveau domicile

Quelqu’un déménage ? Offrez-lui une orchidée, un cadeau qui sera toujours apprécié. La plante se sentira bien peu importe son emplacement dans la maison.

Un design scandinave ? Offrez ce Vanda !

Le Vanda est parfait pour un intérieur austère. Cette plante se développe généralement dans la jungle et ses racines s’enroulent autour des arbres, mais la plante est parfaitement à l’aise dans un vase en verre, un bel ajout à votre intérieur.

Des meubles bruts et rustiques ? Offrez ce Cymbidium !

Un Cymbidium aux fleurs rouges ou marrons est l’orchidée parfaite pour cette maison. Une plante robuste avec plusieurs fleurs qui correspondent à un intérieur rural. Les ancêtres du Cymbidium ont été trouvés dans des jardins de châteaux il y a des centaines d’années et nous sommes sûrs que la personne qui recevra cette orchidée se sentira comme le propriétaire d’un château !

Un intérieur de ville chic ? Offrez ce Phaleanopsis !

Le Phaleanopsis est déjà une plante exubérante avec ses petites fleurs, mais avec le motif qui rappelle les tâches d’une vache, elle sait comment attirer l’oeil. La plante s’adapte parfaitement à un intérieur contemporain.

3. Bon rétablissement

Avec une orchidée, vous pouvez remonter le moral de quelqu’un qui est malade. Les différentes variétés de cette plante ont toutes une personnalité différente. Choisissez l’orchidée qui correspond au message que vous souhaitez envoyer.

Offrir un peu de soutien ? Offrez ce Phalaenopsis !

Donnez à une personne un peu d’amour supplémentaire avec une belle orchidée rose. Le Phalaenopsis a de petites fleurs subtiles et une tige courte. Il peut sembler délicat, mais comme la plupart des autres orchidées, c’est en fait une plante robuste. Exactement ce qu’il faut pour quelqu’un qui aurait besoin d’un peu de soutien.

Envoyer un regain d’énergie ? Offrez ce Zygopetalum !

Le Zygopetalum est une orchidée spéciale avec des tiges et des fleurs différentes. Les feuilles extérieures des fleurs sont vertes avec une coupe marron foncée, tandis que les feuilles intérieures sont pourpres. C’est une orchidée exubérante qui rayonne de vitalité. Le genre de plante que vous donnez à quelqu’un pour lui donner un sursaut d’énergie supplémentaire.

Donner un élan de positivité ? Offrez ce Cymbidium !

Le Cymbidium est une orchidée animée d’un vert luxuriant et de magnifiques fleurs couleur jaune soleil. La plante est originaire de l’Himalaya. Cette orchidée joyeuse est le cadeau idéal pour une personne malade.

3. Amitié

Les orchidées symbolisent l’amitié. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre relation.

Des amis inséparables ? Offrez ce Phalaenopsis !

Vous êtes toujours ensemble, et bien il y a une orchidée parfaite pour ça. Le Phaleanopsis se compose de deux tiges qui, évidemment, se sont développées ensemble. Cela crée une plante circulaire avec une belle couronne florale blanche. Donnez cette plante à vos amis pour leur dire que vous ne savez pas ce que vous feriez sans eux!

Vous et votre ami(e) êtes toujours au centre des festivités ? Offrez ce Vanda !

Peu de plantes sont aussi joyeuses et exubérantes que le Vanda orange. Cela correspond parfaitement à votre amitié, caractérisée par l’humour et le dynamisme. Le Vanda n’a pas besoin de la terre pour grandir et cela caractérise aussi votre amitié: vous êtes de vrais boute-en-train, mais vous vous suffisez l’un(e) à l’autre.

Une amitié stable envers et contre tout ? Offrez ce Dendrobium Nobilé !

Votre amitié est définie par sa fermeté. Ensemble, vous avancez contre vents et marées et rien n’ébranle votre relation. Le Dendrobium Nobilé est la meilleure orchidée à offrir à votre ami de par sa robustesse et son fort caractère. Ce n’est pas une coïncidence qu’il y ait beaucoup de belles fleurs qui grandissent sur une base solide…

4. Nouveau travail et promotion

Un nouveau travail ou une promotion est l’une des meilleures occasions pour offrir à quelqu’un une orchidée. Mais laquelle choisir ?

Type harmonieux ? Offrez ce Onicidium !

L’Onicidium possède un bouquet luxuriant de fleurs jaunes et rouges qui fusionnent harmonieusement ensemble. Cette plante est originaire d’Amérique centrale et du sud, où elle se développe entre les roches. C’est la plante idéale à offrir à quelqu’un qui aime travailler avec d’autres personnes et qui souhaite créer un environnement positif sur son lieu de travail.

Départ inattendu ? Offrez ce Phalaenopsis !

Le changement et la créativité sont deux mots-clés nécessaires concernant la nouvelle position de la personne à laquelle vous souhaitez offrir une orchidée. Le Phalaenopsis est l’ajustement parfait. Les personnes qui ont développé cette plante ont complètement changé la donne en choisissant de la cultiver au moyen d’un processus de culture complètement organique. En outre, la couleur violette représente la passion, l’inventivité, l’inspiration et l’originalité.

Ambitieux professionnellement ? Offrez ce Phalaenopsis !

Le succès est obtenu en s’engageant pleinement dans quelque chose, et cette orchidée en est un bon exemple. Le Phalaenopsis met toute son énergie dans une seule fleur blanche. Le résultat est ici pour tous à voir: une plante fertile qui fleurit au-dessus du sol dans toute sa splendeur. C’est une plante féroce pour les vrais gagnants.

6. Anniversaire

Oh, c’est l’anniversaire de quelqu’un ! Avec une orchidée, vous ne pouvez jamais vous tromper.

Le centre d’attention ? Offrez ce Paphiopedilum !

Ce fêtard aime faire savoir au monde que c’est son anniversaire. Il ou elle est un personnage coloré et attire facilement l’attention de tous. On peut dire exactement la même chose pour le Paphiopedilum. Regardez cette fleur distinctive avec ces feuilles festives ! Espérons qu’il/elle ne sera pas trop jaloux (se) de l’orchidée …

Une personne très sociable ? Offrez ce Phalaenopsis !

La fille ou le garçon dont c’est l’anniversaire est une personne très sociable qui sait prendre du bon temps. Il y a une plante qui correspond à cela parfaitement … le Phalaenopsis. Cette orchidée a une grande variété de tiges, et sur chaque tige, les fleurs sont très étroitement positionnées les unes vers les autres. La personne que l’on célébre et la plante pourrait même devenir de bons amis!

Une personne modeste ? Offrez ce Masdevallia !

Certaines personnes n’aiment pas attirer l’attention sur eux, mais cela ne signifie pas qu’elles sont moins belles. C’est la même chose pour le Masdevallia, une plante feutrée qui préfère être à l’ombre plutôt que d’être exposée en pleine lumière. Mais quelle belle orchidée ! Le cadeau parfait pour quelqu’un qui n’aime pas être le centre d’attention.

7. Réconciliation

Vous avez fait quelque chose de mal ? Une orchidée est un symbole d’amour, de charme et de compréhension, c’est pourquoi elle est la plante idéale pour se faire pardonner. Nous allons évaluer les dégâts…

Juste un petit différend ? Offrez ce Phalaenopsis !

Heureusement, vous n’avez seulement qu’un petit pas à faire vers la réconciliation et nous avons exactement l’orchidée pour cela. Le Phalaenopsis est une véritable offrande de paix, non seulement en raison de sa couleur blanche et pure, mais aussi son symbolisme de paix. Vous ne trouverez pas une plus grande orchidée que cela et nous sommes sûrs que le destinataire appréciera ce geste.

Un sérieux problème ? Offrez ce Phalaenopsis !

Vous avez quand même quelques petites choses à régler, ce qui n’est pas l’idéal! Une version plus majestueuse du Phalaenopsis est ce dont vous avez besoin. Cette orchidée se distingue par sa couleur blanche et ses fleurs énormes. Ceci est un geste que le destinataire devra prendre en considération.

Un désastre aux proportions énormes ? Offrez ce Phalaenopsis !

Pour ce genre de problèmes, vous avez besoin de quelque chose de grand. En fait, il n’y a qu’une seule plante qui pourra vraiment vous aider : la version gigantesque du Phalaenopsis. Cette orchidée est une torche de feu avec d’énormes fleurs blanches. Avec ce grand geste, vos excuses seront difficiles à ignorer.

8. Deuil

Les orchidées sont un symbole d’amour et un geste paisible envers ses proches. Trouvez la bonne orchidée à cette occasion.

Voulez-vous leur montrer qu’ils pourront toujours compter sur vous ? Offrez ce Cattleya !

Le Cattleya est la reine des orchidées. La plante répand une odeur douce et agréable, surtout quand elle est exposée à la lumière. Avec ses subtiles fleurs roses, le Cattleya est une plante à offrir à ceux qui sont en deuil. C’est aussi une bonne façon de leur montrer qu’ils pourront toujours compter sur vous.

Voulez-vous leur dire que vous êtes là pour eux ? Offrez ce Phalaenopsis !

Avec deux tiges qui poussent entrelacées, cette Phalaenopsis spéciale symbolise l’harmonie et le confort. Cette plante est de l’espèce des Phalaenopsis et l’histoire derrière cette orchidée particulière est que la personne qui l’a découverte a cru voir un groupe de papillons presque immobile sur un arbre. En y regardant de plus près, il s’est avéré que c’étaient des fleurs qui ressemblaient à des papillons. Offrez cette orchidée aux personnes dont vous voulez qu’elles sachent que vous serez toujours là pour elles.

Vous voulez tout simplement célébrer la vie ? Offrez ce Cambria !

Avec ses fleurs rouges et jaunes, le Cambria est une plante énergique avec une convoitise pour la vie. Les feuilles vertes plus foncées poussent naturellement en l’air, et les nombreuses petites fleurs forment ensemble un bouquet charmant. Bien que la vie ne soit pas toujours une fête, avec cette orchidée, vous pouvez dire à vos proches de manière subtile que la vie est quelque chose à célébrer.

9. Naissance

Les orchidées représentent l’amour et la fertilité, et constituent le cadeau idéal pour des nouveaux parents !

Parents cools ? Offrez ce Cambria !

Les parents cools sont conscients qu’il faut donner de la liberté à leurs enfants s’ils veulent que ses derniers s’épanouissent et évoluent, il faut lâcher prise de temps en temps. Il y a une orchidée qui représente bien cette idée. Le Phalaenopsis est une belle et grande orchidée qui se veut rassurante. Cela correspond à la perception de la vie de ses parents, sans aucun doute, ils adoreront ce cadeau !

Parents rêveurs ? Offrez ce Miltonia !

Pour les parents qui sont un peu rêveurs, le Miltonia est exactement ce dont ils ont besoin. Ses belles fleurs ressemblent à des pensées et, par conséquent, cette plante est également appelée l’«orchidée pensée». La plante a quelque chose de mystique à ce sujet, mais elle peut aussi être un peu imprévisible. Si vous donnez à cette orchidée une attention insuffisante, elle ne fleurira pas, mais si vous prenez bien soin de la plante, elle affichera ses fleurs au monde entier.

Parents poules ? Offrez ce Brassia !

Pour les parents légèrement protecteurs, le Brassia est parfait. Les feuilles pleines et protectrices recouvrent deux tiges de petites fleurs. Avec un soin approprié, la plante peut fleurir à nouveau après la première période de floraison. Bien sûr, cela peut être fait avec n’importe quelle orchidée, mais avec le Brassia Shelob, cette nouvelle «conception» prend 9 mois. Si ce n’est pas un signe !

10. Obtention d’un diplôme

Les orchidées sont un symbole de sagesse et un grand cadeau pour les diplômés. Lesquelles devriez-vous offrir ? C’est peut-être une bonne idée de vérifier de quel genre d’étudiant on parle ici…

Le paresseux ? Offrez ce Phalaenopsis !

Petite anecdote pour vous, le bleu est la couleur de l’infini et les journées d’études de ces étudiants semblent infinies aussi. Mais ils ont finalement terminé leurs études et cette orchidée correspond parfaitement à l’occasion. Non seulement en raison de sa couleur bleu foncé, mais aussi parce qu’il s’agit d’une plante forte avec deux tiges, qui se jettent fièrement en l’air. Elle semble appropriée, n’est-ce pas ?

Le travailleur ? Offrez ce Cattleya !

Le dur travail a donné au jeune diplômé son précieux sésame et le Cattleya est une orchidée qui non seulement rayonne de succès, mais elle a aussi l’odeur très douce de la victoire. C’est une plante pour les vrais gagnants et ses magnifiques grandes fleurs ont une odeur délicieuse.

Le talentueux ? Offrez ce Brassia !

Ce diplômé est très chanceux et, comme beaucoup de choses dans sa vie, l’obtention du diplôme, c’était du gâteau ! Cependant, ce qui semble être de la chance en extérieur peut également être le résultat d’un travail acharné. Le Phalaenopsis jaune clair est un best-seller pour ce chanceux: une plante qui semble douce à cause de ses fleurs délicates et ses tiges capricieuses, mais c’est une orchidée qui mérite d’être prise très au sérieux …

11. Adieu

Dire au revoir n’est jamais amusant, mais avec une orchidée, vous pouvez apporter de la légèreté et de la couleur à cette triste situation. Faites le bon choix en déterminant la gravité de la séparation.

Juste une courte séparation ? Offrez ce Masdevallia !

Se dire au revoir n’est pas si dur quand vous vous séparerez pour une courte période, encore moins si vous ne vous connaissez pas très bien. Bien sûr, cela ne signifie pas que votre cadeau est sans importance. La Masdevallia est l’orchidée parfaite pour cette occasion: petite mais belle avec des fleurs très spéciales. Cette orchidée est parfaite pour vous dire à bientôt !

Adieu difficile ? Offrez ce Phalaenopsis !

Il semblerait que cet au revoir va être plein d’émotions mais ce n’est pas la fin du monde et cette belle Phalaenopsis jaune est l’orchidée qui convient. Elle est impressionnante et elle est appropriée. La beauté de cette orchidée est l’attention que vous lui donnez, plus elle est heureuse et plus vite le temps s’envolera.

Adieu déchirant ? Offrez ce Phalaenopsis !

Il semble que cet adieu sera difficile et cette occasion mérite une orchidée très spéciale. Le Phalaenopsis est grand et a de belles fleurs roses et foncées. Une orchidée impressionnante pour un événement très émouvant.

12. Amour

Les orchidées sont associées à l’amour et chaque espèce correspond à cette émotion.

Couple attentionné ? Offrez ce Dendrobium Nobilé !

Vous êtes donc un couple attentionné. C’est pourquoi l’orchidée est un cadeau approprié. Plus vous y prêterez attention, plus longtemps vous la garderez et plus vous ressentirez son amour. C’est le cas pour le Dendrobium Nobilé: une orchidée forte qui peut résister à tout, comme votre amour.

Un amour passionné ? Offrez ce Cambria !

Votre amour est passionné et le Cambria correspond parfaitement à votre amour. Regardez attentivement ces fleurs rouges foncées: le pétale de fond a la forme d’un beau coeur rouge. Le Cambria est une orchidée qui rayonne de passion et elle est la plante parfaite pour une relation passionnée.

Rire ensemble = s’aimer l’un et l’autre ? Offrez ce Miltonia !

Les relations les plus solides sont fondées sur l’humour, et cela vous convient à tous les deux. Le Miltonia est l’orchidée qui vous convient: regardez ses drôles de fleurs blanches et roses ! L’amour ne tourne pas seulement autour de l’humour, mais aussi du charme et c’est ce que la Militonia offre: il est beau mais possède aussi une odeur délicieuse et agréable.

Instructions d’entretien

Vous souhaitez être plus créatif avec les plantes de votre maison, mais votre manque de connaissance du jardinage vous en empêche ? Ne craignez rien, les orchidées peuvent être votre solution. Contrairement à la croyance populaire, cette plante majestueuse est extrêmement facile à soigner.

Les orchidées aiment:

• Un endroit bien éclairé

• Les pieces avec une temperature entre 15 et 25 ºC

• Une alimentation mensuelle

Les orchidées n’aiment pas:

• Les racines mouillées

• Les courants d’air

• Une exposition à la lumière directe

• Rester à proximité d’une source de chaleur

Conseils d’arrosage:

• Une fois par semaine

• Immergez seulement les racines dans l’eau entre 5 à 10 minutes

• Après cela, laissez égouter

• Les orchidées spéciales ont moins besoin d’eau: seulement une fois par mois

Oh non ! Mon orchidée n’est pas heureuse !

L’un des problèmes les plus fréquents lorsque vous gardez votre orchidée à la maison, c’est la perte de ses feuilles et/ou bourgeons ou qu’elle tourne au jaune et devienne molle.

• Si votre orchidée perd ses fleurs ou ses bourgeons, cela indique que votre plante ne reçoit pas suffisamment d’eau ou de soleil. Donnez-lui un environnement plus lumineux, et trempez ses racines une fois par semaine.

• Le jaunissement des fleurs peut être causé par l’exposition abusive de votre orchidée à la lumière du soleil. Placez votre orchidée dans un environnement léger, mais pas en plein soleil. Par exemple, une table d’appoint près de la fenêtre serait l’endroit idéal.

• Les feuilles molles indiquent une carence en eau ou, au contraire, un excès d’eau. Si les racines des orchidées sont grises, cela signifie que votre orchidée souffre de la privation d’eau. Dans ce cas, il est préférable de tremper votre orchidée dans un seau ou un évier pendant 10 à 15 minutes. Si les racines des orchidées sont brunes, cela indique que votre orchidée a reçu trop d’eau.

Plus d’information sur le site www.orchidsinfo.eu