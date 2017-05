Quand Samsung réinvente le réfrigérateur !

Nouvelle génération de réfrigérateur, le Samsung Family Hub révèle la cuisine comme une pièce connectée mais surtout comme une pièce de vie et de partage.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, ce nouveau réfrigérateur intelligent et entièrement connecté, a été pensé pour aider la famille à mieux gérer son quotidien. Avec son interface tactile entièrement nouvelle et facile à utiliser, il permet de communiquer avec ses proches, de se divertir en préparant le repas et de commencer la journée de bon pied avec le brief matinal.

Grâce à ses caméras intégrées, le nouveau réfrigérateur permet de tenir la liste des courses et d’avoir à portée de main un catalogue de recettes pour éviter la panne d’inspiration. « Centre névralgique » de la maison, le Family Hub devient un membre de la famille à part entière !

Gestion des aliments

Le Samsung Family Hub offre une vraie gestion optimisée des produits du réfrigérateur. 3 caméras sont installées pour visualiser à tout moment l’intérieur du réfrigérateur, depuis le smartphone, avec l’application Family Hub. Il permet de définir quels aliments doivent être réapprovisionnés. Idéal donc pour savoir ce qu’il manque au moment de faire les courses ! Fini le gaspillage alimentaire : son interface indique aussi la date limite de conservation des produits et aide à gérer au mieux le contenu du réfrigérateur.

Le Family Hub est une aide très utile pour la gestion des courses de la famille : on peut créer ses listes de courses et ajouter des produits sur la liste au fil des jours. Manque de temps en rentrant à la maison, pas d’idée pour le repas du soir, le Family Hub a la solution : tout un éventail de recettes faciles, rapides, pour toutes les occasions, en collaboration avec Marmiton.

Communication avec la famille

Stop aux embrouilles d’emploi du temps, au cours de judo reporté ou à l’anniversaire oublié ! Avec l’application Family Hub sur le smartphone, les membres de la famille peuvent mieux s’organiser en synchronisant les emplois de temps. Chacun se crée son propre profil en utilisant des avatars. Ainsi plus de problème de communication au sein de la famille : partage de l’emploi du temps, accès aux calendriers de chacun, etc.

Le Family Hub, c’est aussi partager ses meilleurs moments du quotidien puisqu’il est possible d’afficher ses photos sur l’écran. Idem pour les pense-bêtes, fini les post-it ou les mots accrochés en vrac sur la porte, le Family Hub s’occupe de tout ! On peut écrire des mémos et les publier sur le réfrigérateur.

Divertissement & information

Le Family Hub est équipé d’un grand écran tactile interactif LED de 21,5 pouces. Avec son écran, ses enceintes et ses applications intégrées, plus de frontière entre la cuisine et le salon ! Il est possible de profiter en toute liberté des contenus de la TV sur le réfrigérateur, de regarder ses programmes TV préférés grâce à la fonction TV mirroring, sans oublier les vidéos du smartphone. Idem pour la musique ou la radio : la fonction streaming intégrée avec Tune-In ou Spotify permet d’écouter de la musique via le Family Hub.

Le Brief Matinal : comme un « personal coach » !

Le Samsung Family Hub devient le pilier de la maison : il aide toute la famille à bien organiser sa journée ! Chaque matin, grâce aux commandes vocales, le Family Hub prépare pour chacun un brief matinal : l’heure, la météo du jour, la liste des tâches du jour, un point sur les rendez-vous ou réunions avec la gestion du planning, sans oublier les dernières nouvelles quotidiennes grâce à un partenariat avec L’Equipe et le Figaro.

​

Photos : © Samsung