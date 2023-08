La douche à l’italienne, une touche de bien-être

Le carrelage sous bien des déclinaisons (grès cérame, faïence, grands carreaux ou tout petits façon mosaïque…) prouve qu’il est à l’aise à la verticale et se pose parfois au sol également, pour un total look assumé. Le béton ciré, de son côté, se révèle une option discrète mais efficace : grâce à cet enduit de finition, vous ne jouez peut-être pas sur le relief comme avec les carreaux mais accentuez les effets de textures. Quand vous entrez dans votre douche, vous vous rapprochez de cette surface qui flatte le regard et met vos autres sens en éveil : intuitivement, vous êtes tentés de toucher ces murs surprenants qui ont l’air satiné ou gourmand d’un délice à dévorer des yeux.

Pour être tout à fait exhaustifs, il conviendrait d’évoquer l’énième paroi qui complète votre douche à l’italienne, la partie vitrée qui va protéger des éclaboussures. La plupart du temps, elle cultive la discrétion toute en transparence et c’est tout juste si on la devine. Mais elle s’accorde parfois des fantaisies remarquables comme des profilés soulignés qui rappellent le style industriel des verrières.

Qu’en est-il de l’élément central, la douche à proprement parler ? Chromée, noir mat ou pourquoi pas en or brossé, la colonne se veut à la pointe de la modernité en intégrant un système thermostatique qui vous permet de régler l’eau au degré près avec une température constante quel que soit le débit et la possibilité de retrouver votre réglage entre deux utilisations. Outre la pommette que l’on utilise à la main, la colonne comporte également un ciel de pluie qui apparaît dans son prolongement vertical. Parfois, le ciel de pluie est indépendant de la colonne et se greffe en hauteur d’un mur ou alors directement au plafond, en légère inclinaison ou totalement à la verticale. Vous n’avez plus qu’à vous laisser inonder par cette douce sensation d’une eau qui vous caresse et vous rafraîchit.