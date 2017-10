Un pommeau de douche écolo qui fête Noël en couleurs !

Noël approche à grands pas et comme chaque année l’inspiration est difficile à trouver, entre gadget parfois inutiles et cadeaux éphémères. HYDRAO, la startup grenobloise lauréate aux prestigieux CES Innovation Awards en 2016 et 2017, propose HYDRAO Shower First, un pommeau de douche connecté pour maîtriser sa consommation d’eau de manière ludique et pédagogique. Un cadeau insolite et utile, drôle, écologique et économique qui séduira tous les membres de la famille ! Fini les douches qui s’éternisent, place au concours de la douche la plus rapide avec pour résultat des économies pour toute la famille.

Économiser l’eau devient un jeu d’enfant

Économiser l’eau de manière ludique, pédagogique et écoresponsable, c’est désormais possible avec « HYDRAO Shower First ». Grâce à son système LED intégré, ce pommeau de douche intelligent éclaire le jet d’eau de différentes couleurs, selon le volume consommé : vert (10L), bleu (20L), violet (30L), rouge (40L) puis rouge clignotant après 40L. Cet objet astucieux vous permet ainsi de maîtriser en temps réel votre consommation d’eau et l’énergie pour la chauffer.

Adaptable à toutes les douches et fonctionnant de manière totalement autonome, « HYDRAO Shower First » est un objet simple d’utilisation. Le produit possède sa propre application « HYDRAO Smart Shower », disponible gratuitement sur smartphone ou tablette, permettant de surveiller l’évolution de votre consommation et constater les économies que vous avez réalisées !

Prix public conseillé 89,90€

– Adaptable à toutes les douches

– Fonctionne sans pile grâce à un système de turbine incorporé

– Permet de réaliser 50€ d’économie par pers./an en moyenne

– Personnalisation possible des seuils et des couleurs du pommeau via l’application « HYDRAO Smart Shower ».

© Hydrao