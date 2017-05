Une cuisine à la pointe de l’innovation !

Allier une hotte escamotable avant-gardiste et une plaque à induction spécialement adaptée en termes de fonctionnalités et d’esthétisme, c’est la nouvelle idée design et pratique signée Pando !

Le leader qualité de la hotte haut de gamme espagnole présente son premier duo composé de la hotte Inox Crystal et des plaques PI-3500, spécialement conçu pour fonctionner ensemble de façon optimale.

La plaque à induction

PI-3500 (90 cm) a été imaginée de façon s’adapter aux dimensions et au design du modèle Inox Crystal. Disposant de six zones de cuisson à fonction « bridge », ce modèle assure une cuisson parfaite grâce à ses 3 programmes de cuisson automatique (42°C, 72°C, 94°C).

La hotte Inox Crystal

Disponible en « tout inox » ou en « inox et verre noir », est entièrement encastrée dans le plan de travail sur 725 mm de profondeur. Ainsi, elle est télescopique jusqu’à 50 cm au gré des besoins pour s’adapter à chaque cuisine en toute discrétion. Côté performances, sa fonction « Last-time » permet de prédéfinir un temps de fonctionnement pour la hotte et de la laisser s’arrêter automatiquement.

Hotte et plaque sont dotées du système de contrôle intelligent Airlink qui les synchronise ensemble pour garantir un confort d’utilisation optimal. Automatiser la mise en marche de la hotte dès le début du cycle de cuisson ou adapter le niveau de puissance de la hotte à celui de la plaque ? C’est désormais possible avec Airlink !

Puisque Pando place l’adaptabilité au coeur de ses préoccupations, ce duo n’est pas indissociable, si bien que la plaque PI-3500 peut parfaitement fonctionner avec d’autres modèles de hottes aspirantes.

Photos : © Pando