Une housse étanche pour smartphone et tablette

Créateur et fabriquant néo-zélandais de sacs étanches, Feelfree Gear répond aux besoins des sportifs et vacanciers avec une housse étanche conçue pour protéger smartphones et tablettes, et pour flotter à la surface de l’eau : la Sleeve. Que vous fassiez une partie de raquettes de plage, une sortie en bateau, du surf ou encore de la plongée sous-marine, les pochettes Feelfree Gear apportent une protection efficace contre l’eau, le sable et la poussière !

Grâce à la housse étanche Sleeve, vous pouvez filmer, téléphoner et surfer sur le net sans la moindre appréhension lorsque vous êtes dans l’eau ou aux abords. Les fonctions de l’écran tactile restent intactes et la qualité du son est pratiquement la même que sans housse (seulement 10% de perte de son lorsque vous parlez à travers le PVC). Dans votre piscine, à la mer ou sous des cascades, cette housse permet une immersion à 2 mètres pendant 30 minutes. Si vous faites preuve de maladresse, elle maintient votre téléphone à la surface grâce à son dossier conçu en nid d’abeille. La housse étanche Sleeve est pensée pour préserver l’usage de votre appareil quoi que vous fassiez et où que vous soyez. De quoi ravir les amoureux des activités aquatiques.

Profondeur : 2m pendant 30min

Pour smartphone :

Compatibilité : jusqu’à 5.5’’

Prix : 34.90€

Pour phablette et tablette :

Compatibilité : jusqu’à 7.9’’

Prix : 39,90€

Points de vente : www.feelfree.fr et revendeurs agréés. Produits garantis 2 ans.