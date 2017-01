CHOISIR SA TABLE BASSE

Incontournable du salon, la table basse s’inscrit parmi les éléments de détente et de convivialité de l’habitation. Elle permet également de personnaliser votre intérieur quelle que soit l’ambiance dont vous souhaitez disposer.

Le week end, après une journée de travail ou encore pendant les vacances, rien de plus agréable que de se prélasser dans son canapé ou dans son fauteuil préféré. Encore faut-il pouvoir poser son verre, son livre, son journal, sa télécommande … près de soi sans se contorsionner ! C’est à cet instant que vous prenez la mesure de l’aspect fonctionnel de votre table basse.

Mais, au-delà de son aspect pratique, elle doit s’imposer comme un atout décoratif de cette pièce à vivre appréciée et utilisée par toute la famille à divers moments de la journée. La table basse trône généralement au centre du salon comme élément design à part entière.

Son choix se conçoit après la prise en compte de plusieurs critères pour une cohérence avec l’ensemble du mobilier et l’ambiance générale de la pièce mais également selon l’usage auquel vous destinez véritablement ce meuble.

Il s’avère effectivement essentiel de déterminer la fonction de votre table basse ; si vous êtes adepte des repas pris devant la télé, de soirées apéro entre amis, optez plutôt pour la table robuste et multifonctions avec tiroirs, compartiments et plateaux supplémentaires.

Son aménagement requiert de tenir compte de quelques contraintes.

Il est recommandé de conserver un espace d’au moins 50 cm entre le canapé et la table de façon à pouvoir circuler aisément et s’asseoir confortablement dans les assises environnantes. Enfin, la hauteur de votre table basse doit correspondre à celle de vos canapés et fauteuils. Ainsi, si vous disposez d’un futon, vous choisirez un modèle de table plus bas.

Pour les familles avec de jeunes enfants, préférez une table basse aux bords arrondis et évitez le verre, trop fragile et dangereux.

Choisir ses dimensions

Dans un séjour de taille réduite, il est recommandé d’opter pour une petite table basse. Les versions modulables dotées de plateaux relevables, pivotant ou ouvrants sont très pratiques au même titre que les tables gigognes.

Si vous disposez d’une grande pièce, vous pouvez vous permettre d’installer une table au format imposant.

Les matériaux

Les nombreuses matières à disposition permettent de créer des effets de style pour disposer d’un univers à la hauteur de vos attentes.

Le bois chaleureux, résistant et élégant, s’associe à tous les univers sous réserve de ne pas mélanger trop d’essences afin de conserver une belle harmonie.

Le verre confère une certaine légèreté à la pièce et se conçoit également dans toutes les ambiances grâce à sa transparence. Ce matériau est plébiscité pour les petites pièces car il ne surcharge pas la décoration et au contraire, apporte du relief.

Le choix du piétement

Le piétement constitue un élément déterminant puisque des pieds fins confèrent un aspect aérien tandis qu’un socle plus imposant donnera l’impression d’une table plus robuste et massive. Les pieds orientés vers l’intérieur sont recommandés pour circuler sans risque de se blesser ou de chuter en les heurtant.

La forme

Tenez compte du design de votre mobilier pour une meilleure cohérence avant de choisir la forme de votre table :

– Ronde ou ovale, elle apporte de la finesse.

– Rectangulaire, elle s’associe harmonieusement avec un canapé d’angle ou deux canapés face à face.

– Carrée, elle procure une sensation de robustesse

Texte : Christine Morel

Photos : FOTOLIA