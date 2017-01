Douceur et émotion à l’état pur : la lampe « Tulip »

Telle une corolle de lumière, intemporelle noble et gracieuse, ce luminaire en forme de tulipe réalisée en HI-MACS®, sublime émotion, technologie et matériaux haut de gamme.

La beauté et la grâce de la tulipe ont fait de cette fleur un symbole d’amour puissant et sincère. Cette fleur, dont l’origine du nom évoque les turbans de l‘empire Otoman, a inspiré Pierre Cabrera pour la création de Tulip avec, pour désir ultime, l’envie d’offrir à travers un éclairage doux et indirect, une ambiance intime et chaleureuse.

Pour le designer Pierre Cabrera, HI-MACS® s’est avéré être le matériau idéal pour concrétiser son projet tout en en respectant sa quintessence. « Je recherchais le mariage intime entre la matière et la lumière. HI-MACS® répond en tous points au rendu esthétique désiré et offre une diffusion sensitive et douce de la lumière. HI-MACS® est pour moi une source d’inspiration inépuisable. Le thermoformage offre des possibilités de transformation spatiale et sculpturale illimitées et de multiples finitions. Des atouts essentiels pour m’accompagner dans mon processus de création.» L’accord parfait entre artisanat et Hi-tech Tulip combine subtilement complexité et simplicité, artisanat et production industrielle. Tout d’abord crayonnée,Tulip a été réalisée, les premières fois, en papier afin de trouver le juste équilibre de ses courbes. Une fois son prototype achevé, Pierre Cabrera a lui-même conçu un outillage spécifique afin que, thermoformé, le ruban ellipsoïdal en HI-MACS® puisse s’enlacer sur lui-même pour faire éclore des formes douces et fluides, pour ne pas dire sensuelles.

Le luminaire, dont chaque exemplaire est signé au laser, existe en différentes tailles : Tulip20, Tulip30, Tulip40 et Tulip50 et enfin Tulip60 pour les grands espaces. Savant mélange de créativité, de savoir-faire artisanal et de matériaux innovants Tulip intègre la dernière génération de LED de la marque Beneito & Faure, pour les modèles Tulip20, Tulip30 et Tulip40. Les deux derniers modèles pouvant se décliner également en applique murale. Les modèles Tulip50 et Tulip60 bénéficient, quant à eux, d’un éclairage high-tech connecté et d’un interrupteur/variateur à commande gestuelle bluetooth, pouvant être piloté par smartphone et tablette et permettant de créer des scénarios d’ambiance.

Design & Fabrication : Pierre Cabrera

Photos crédits : ©Franck Foucha – Xavier Muyar

Autres Supplier : Plan Acryl