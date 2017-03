Tendances déco 2017

Une nouvelle édition du salon Maison & Objet vient de s’achever pour notre plus grand plaisir. Nous n’avons rien manqué des dernières tendances présentées lors de ce rendez-vous incontournable destiné aux professionnels de la décoration et de l’habitat.

Cet évènement regorge d’inspirations pour décorer sa maison avec les plus belles pièces design, de l’art de la table au mobilier en passant par le linge de maison et les luminaires. Cette nouvelle édition donne le ton avec pour thématique, le “SILENCE”. La maison restaure le calme et accueille notre désir croissant de sérénité. La beauté se déleste alors des artifices de l’ornement inutile et se consacre à la recherche de l’essentiel. L’allègement de la matière, l’abstraction de la géométrie, la transparence, les effets de halo, les structures filaires, les tons éthérés, le noir et blanc composent les règles de la loi du silence formel.

De la douceur dans la décoration

Créateurs et designers imaginent un nouvel art de vivre axé sur le calme et la sérénité. Des objets discrets et élégants rétablissent la quiétude intérieure. En bref, un minimalisme poétique et sensuel, harmonieux et luxueux… L’équipement de la maison s’adoucit et nous ouvre les portes d’un univers où le bien-être règne en maître. La chaise longue revisitée devient un classique du genre indoor, les matières naturelles sont à l’honneur, la maison se veut plus verte… L’esthétique des meubles et des objets est pensée sans chichi pour radoucir notre quotidien.

Le Greenery, couleur de l’année !

Le retour en force des années 70 dans la déco se confirme avec la nouvelle couleur de l’année par Pantone : un vert tendre, frais et printanier à parsemer sur les murs, les meubles, les objets déco ou les voilages pour dynamiser son intérieur. Pantone mise sur un retour aux sources, à la nature, à l’air pur. Les marques proposent alors une sélection de produits et d’inspirations décoration aux couleurs végétales pour apporter du pep’s et égayer les intérieurs.

Le bleu, gris ou intense ?

Le bleu gris s’impose pour des intérieurs cosy et chaleureux qui n’ont pas peur de se parer d’une teinte subtile pour mettre en valeur le mobilier et les accessoires décoratifs. Le bleu profond, est quant à lui un bleu marine denim résolument moderne, qui permet de mettre en valeur un canapé dans les mêmes tons grâce à des coussins plus clairs. Ce coloris sera à privilégier dans une pièce bien éclairée pour ne pas assombrir l’espace.

Les couleurs chaudes, toujours de rigueur

Jaune moutarde, vert émeraude et rouge tuile s’immiscent à merveille sur les canapés et fauteuils. En total look ou en petites touches sur le dos d’une assise ou le plateau d’une table, ces couleurs chaudes et chics à la fois, viennent anoblir une ambiance.

L’éclat du laiton illumine nos intérieurs

Après la tendance cuivrée, place au doré ! Beaucoup de marques se sont laissées séduire par le côté clinquant et chic du style Art Déco, mettant alors le laiton sur le devant de la scène. Très élégant et tendance, ce matériau apporte la touche de luxe et de raffinement qu’il manquait à nos intérieurs. Étagères, guéridons, tables basses et luminaires en ont fait un allié de choix… Brossé ou brillant, le laiton donne de l’éclat en même temps qu’il sublime certaines pièces de mobilier. Et s’il semble peu abordable, les marques proposent toutefois du métal doré plus accessible.

Miroir, mon beau miroir…

En décoration, les miroirs ont toujours eu la côte, mais depuis quelques saisons leur look détonne dans nos intérieurs. Si lors de la dernière édition de Maison & Objet, ils se dotaient alors de rangements ou de patère, cette fois-ci, on note qu’ils ont tendance à voir les choses en grand… et tant mieux car leur présence agrandit nos pièces.

Le succès des meubles destinés à la détente

Les fauteuils se font de plus en plus imposants et séduisants, les canapés pullulent sous toutes les tailles et couleurs, les chaises longues refont surface, mais surtout c'est le daybed qui continue à attirer les foules et inspirer les designers. Version minimaliste, classique ou totalement design, il réussit à faire envie à chaque fois qu'on le croise !

L’authenticité du liège

En 2017, le liège est partout ! Matière naturelle par excellence, il habille notre intérieur, du mobilier aux accessoires. Avec sa texture si caractéristique, il fait une assise confortable ou une table d’appoint au charme authentique. Que vous l’aimiez moucheté de noir ou uni, le liège est un peu le nouveau bois, alternative tout aussi chaleureuse. Aucune crainte à avoir concernant l’usage, le liège est naturellement étanche, alors on n’hésite pas à y poser son verre, un vase…

Le bois texturé et ses reliefs

Le bois est un intemporel qui a toujours sa place dans le top 5, se faisant plus texturé que les années passées. En effet, grâce à la revalorisation des savoir-faire artisanaux, les différentes essences de bois sont de nouveau travaillées en relief. Dans la lignée de la tendance au style scandinave, c’est le bois clair – chêne et hêtre entre autres – qui a la cote dans nos intérieurs. Creusé et façonné en relief, le bois texturé rend le mobilier d’autant plus esthétique. Véritable oeuvre d’art, les buffets, commodes et autres consoles retrouvent leur titre de noblesse.

La tendance du cannage fait un retour en force.

Ce revival déjà remarqué à Milan en mai dernier s’invite sur les dossiers de chaises et de canapés ou en total look sur une chaise longue. Preuve encore une fois que la déco est un éternel recommencement, puisque ce tressage (emblématique de la marque Thonet notamment) date du XVIIe siècle.

On craque toujours pour le marbre

Si le motif marbré a fait sensation ces derniers temps, la matière en elle-même est plus que jamais présente dans nos intérieurs. Que ce soit sur le mobilier ou sur les accessoires, le marbre est partout. Toujours d’actualité, le marbre blanc s’efface peu à peu pour laisser place aux marbres en noir et vert qui apportent un luxe certain à la décoration. Sublimé par des lignes fines pour ne pas surcharger le décor, il se fait plus léger et aérien. Utilisé en piètement de table, le marbre revient également en force sur les accessoires et n’en finit pas de nous étonner…

Le velours pour un intérieur chaleureux

Les marques poursuivent leur désir de réchauffer leurs pièces avec des matières nobles et chaleureuses. Doux au toucher, le velours gagne du terrain dans l’ameublement et habille canapés et fauteuils pour un confort maximum. Avec son look légèrement rétro, il apporte d’emblée une touche chic et chaleureuse à la décoration intérieure. Il se marie aussi très bien au laiton, autre matière tendance repérée sur le Maison & Objet. Côté couleur, on l’aime dans des teintes profondes qui tranchent avec le reste de la déco.

Les revêtements de sols

Chaque pièce a besoin d’un revêtement de sol particulier : confortable, facile à nettoyer ou au design inspirant. Le stratifié et le vinyle sont à la pointe de la tendance et séduisent un public de plus en plus large. Et pour cause, en étant faciles d’entretien et accessibles, ils demeurent aussi très déco. Ces revêtements de sol restent une bonne alternative au parquet, carrelage ou carreaux de ciment puisqu’ils les imitent de mieux en mieux. Souples et résistants, ils se posent facilement qu’ils soient vendus sous forme de rouleaux, de dalles ou de lames clipsables. La couleur joue également sur les ambiances que l’on souhaite avoir chez soi : ainsi, les couleurs chaudes apportent de l’espace et de la luminosité, tandis que les nuances froides sont rafraîchissantes et relaxantes. La couleur peut aussi être utilisée pour redimensionner les espaces et modifier les volumes !