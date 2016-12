CAPELLA MARIGOT BAY RESORT & SPA : UN CADRE ENCHANTEUR À SAINTE-LUCIE

Délicatement posé au pied d’une colline à la végétation luxuriante et parsemée de fleurs tropicales foisonnantes, le Capella Marigot Bay, situé sur la côte Ouest abritée de Sainte-Lucie, se confond parfaitement avec l’environnement naturel de cette région.

Cet établissement situé dans l’un des ports de plaisance les plus huppés des Caraïbes, met en valeur la beauté naturelle de la Baie de Marigot – décrite comme la plus belle des Caraïbes par James A.Micnener – et ce que Mère Nature a ici déposé.

Longtemps connue pour être le refuge des voiliers perdus au milieu des ouragans, la Baie de Marigot est devenue peu à peu un lieu incontournable dans le monde du nautisme. Elle accueille ainsi aujourd’hui certains des yachts les plus luxueux et enviés appartenant aux célébrités les plus connues au Monde.

Le Capella Marigot Bay, reflète l’engagement pour un luxe sophistiqué mais subtil, un état d’esprit relaxant et dans l’instant présent et, par-dessus tout, une connexion personnelle avec l’authentique Sainte-Lucie, en permettant de profiter du meilleur de la culture, de la gastronomie et des traditions de l’île.

L’hôtel offre un hébergement haut de gamme et raffiné, grâce à une architecture surprenante, reflétant et sublimant la qualité du service fourni.

Les 57 suites, équipées pour la plupart de jacuzzis privés, ainsi que les 67 chambres, disposent de vastes balcons et offrent une vue sur la baie, à couper le souffle. Les chambres du Capella présentent une décoration moderne, du mobilier en bois de couleur sombre, des murs blancs et quelques touches subtiles et colorées, d’exotisme. Un style créole so chic !

Deux piscines à débordement se trouvent aux niveaux supérieur et inférieur de la station. Entourées de cabanes, de parasols et de chaises longues confortables et ombragées, chacune d’elles offre sa propre ambiance : la piscine du haut est destinée aux familles et aux enfants alors que la piscine du bas offre un environnement plus calme réservé aux adultes.

Ce havre de paix est une véritable oasis en plein air encerclée de luxe et de végétation tropicale.

Texte : Jessica Lebrat

Photos : © Capella Marigot Bay Resort & Marina