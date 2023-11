Villa Ô : L’élégance à la créole

Conçue pour le confort et l’indépendance de chacun, la villa dispose de trois suites, chacune dotée de sa propre salle de bains. La décoration intérieure, signée par la talentueuse décoratrice Mathilde La Touche, reflète l’atmosphère chaleureuse des îles. Les chambres sont spacieuses, offrant un espace personnel pour chaque occupant. La charpente apparente rappelle le charme des maisons créoles traditionnelles, créant une ambiance à la fois élégante et solaire. Chaque chambre est conçue avec une attention particulière. La suite parentale, située à droite du séjour cultive une indépendance et un calme supplémentaires et offre une vue panoramique sur la mer. La circulation est pensée autour de la tête de lit, agrémentée d’une verrière qui laisse passer la lumière vers l’espace dressing. Pour ce dernier, la décoratrice a misé sur l’utilisation de façades en cannage et de poignées en pierre naturelle. Les deux autres chambres, situées à l’opposé, se distinguent par des palettes de couleurs différentes, créant des ambiances uniques. Les salles de bains, esthétiques et fonctionnelles, reprennent les nuances de chaque chambre, avec une magnifique faïence effet zellige.

À l’extérieur, la vie s’écoule en harmonie avec le climat tropical. La grande terrasse en bois devient une extension naturelle de la villa, offrant un espace de vie en plein air. La salle à manger et la cuisine d’été sous une pergola rétractable permettent de profiter des repas en extérieur. Une impressionnante douche en zellige ajoute une touche déco très pratique après les bains de mer ou de piscine. La piscine à débordement est d’ailleurs le point central de la villa. Pensée pour toute la famille, avec un bassin réservé aux adultes et un autre pour les enfants, elle se fond harmonieusement dans le jardin verdoyant, créant une oasis de détente.

Vous l’aurez compris, chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir le confort, la beauté et la sérénité aux hôtes de la villa. Une retraite idéale pour ceux qui cherchent à s’évader au paradis !